Sehnde

Elektrofahrräder und Pedelecs werden immer beliebter. Aber auf was sollten die Nutzerinnen und Nutzer achten, und wie sollten sie sich in einer brenzligen Situation richtig verhalten? Das will die Polizeiinspektion Burgdorf in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat der Stadt Sehnde in einem Übungskurs für Anfänger und Fortgeschrittene vermitteln. Dieser findet am Mittwoch, 7. Juli, von 9.30 bis 13.30 Uhr im Freien auf dem ehemaligen Avacon-Gelände, Peiner Straße 77, statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Erst Ende Mai war ein Elektroauto der Post in Evern mit einer Pedelecfahrerin zusammengestoßen, wobei sich die 56-Jährige Verletzungen am Kopf und am Becken zugezogen hatte.

Negativer Schnelltest nötig

In Deutschland gelten alle Fahrradtypen als Leichtelektrofahrzeuge. Der Unterschied: Ein E-Bike fährt mithilfe des Elektromotors allein, ein Pedelec ist ein sogenanntes unterstützendes Elektrofahrrad mit einer Kombination aus Muskelkraft und Motor und unterstützt den Fahrer beim Treten.

In dem Kurs werden zunächst rechtliche Aspekte besprochen und die richtige Helmeinstellung überprüft. Im Anschluss können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem eigenen Elektrofahrrad oder Pedelec einen kleinen Übungsparcours befahren. Geübt werden Spurhaltung, Abbiegen, Kurven fahren, sicheres Auf- und Absteigen und effektives Bremsverhalten.

Fahrrad muss mitgebracht werden

Der Kurs ist auf sechs Teilnehmer aus drei Haushalten begrenzt. Jeder muss ein Elektrofahrrad und einen Helm sowie den Beleg eines negativen Corona-Schnelltests (kein Selbsttest) mitbringen, der maximal 24 Stunden alt ist. Während der Veranstaltung ist ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Abschließend ist die Codierung der Pedelecs möglich. Dafür werden der Personalausweis und der Kaufbeleg benötigt.

Anmeldungen für den Kurs sind bis zum 24. Juni bei der Polizeidirektion Burgdorf per E-Mail an praevention@pi-burgdorf.polizei.niedersachsen.de oder bei der Sehnder Ehrenamtskoordinatorin Anja Hettling unter Telefon (05138) 707291 möglich. In diesem Jahr soll es noch einen weiteren Kurs geben.

Von Oliver Kühn