Polizei und Rettungskräfte sind im Einsatz bei einem Unfall auf der Landesstraße 410 zwischen Sehnde und Bolzum in der Region Hannover. Dort geriet nach ersten Erkenntnissen ein Bus der Üstra in den Gegenverkehr. Das Fahrzeug kollidierte mit einem VW mit zwei Kindern an Bord. Es gibt vier Verletzte.