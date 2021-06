Sehnde

Wo Wasser ist, muss auch jemand die Kapitänsmütze aufhaben. So könnte man das Bild kommentieren, das sich am Sonnabendvormittag den Besuchern des Waldbades Sehnde geboten hat. Natalie Heinrichs hatte sich eigens eine solche weiße Mütze aufgesetzt, um das Bad offiziell in die Saison zu schicken. Nach der Übernahme des Bades durch die Stadtwerke Sehnde ist deren Geschäftsführerin die Chefin der Einrichtung. „Ich habe jetzt als Kapitänin übernommen“, so Heinrichs mit einem Lachen.

Sie blieb im maritimen Bild, als sie ihre Crew lobte, auf die sie sich verlassen könne: „Wir werden das Schiff schon schaukeln.“ Mit an Bord seien dabei auch die Waldbadfreunde, die sich unlängst um ein neues Trampolin am Nichtschwimmerbecken gekümmert hatten. „Damit wir auch bei einer Flaute fit bleiben“, meinte Heinrichs. Ende Juli soll schließlich noch das neue Blockheizkraftwerk in Betrieb gehen, mit dem das Wasser geheizt werden kann, versprach Heinrichs. „Damit laufen wir keine Gefahr, auf einen Eisberg zu laufen.“ Wolfgang Toboldt, Vorsitzender der Waldbadfreunde, war hocherfreut, dass das Becken demnächst beheizt werden kann. „Ich habe rund 30 Jahre dafür gekämpft“, sagte der langjährige Kommunalpolitiker und SPD-Ratsherr.

Bei 21,5 Grad Wassertemperatur lassen es sich die Brüder Thilo (links) und Marlo Toboldt gut gehen. Quelle: Michael Schütz

Stammgästen ist es nicht zu kalt

Am Eröffnungstag selbst wäre das Heizen des Wassers ohnehin nicht nötig gewesen, denn auch ohne Kraftwerk konnten die ersten Schwimmerinnen und Schwimmer ins 21,5 Grad temperierte Wasser steigen. Besonders die Stammgäste nutzten gleich die erste Gelegenheit zum Bad. „Wir gehören zu einer Gruppe von zehn Frauen, die sich regelmäßig hier trifft“, freuten sich Carmen Gräler und Christa Schulz. Dass in dieser Saison noch die Preise erhöht werden sollen, sobald das Wasser beheizt werden kann, stört die beiden nicht. „Der Eintritt ist doch immer noch moderat“, fand Schulz.

Was muss sich ändern?

Das neue Blockheizkraftwerk und die erneuerte Insel in der Mitte des Beckens sollen nicht die letzten Neuerungen gewesen sein, wenn es nach den Stadtwerken geht. Demnächst soll ein Planungsbüro eine Bestandsaufnahme erstellen, kündigte Heinrichs an. Auf dieser Grundlage soll ein Konzept für Verbesserungen aufgelegt werden. „Wir müssen uns strategisch anschauen, was langfristig gemacht werden kann“, so Heinrichs. Es gebe Sanierungsbedarf für das Bad aus den Dreißigerjahren. „Die Duschen und Umkleiden müssten zum Beispiel erneuert werden“, befand die Stadtwerke-Chefin. „Der Charme des Bades mit seiner Bäderarchitektur soll aber erhalten bleiben.“ Auch eine Befragung der Gäste nach deren Wünschen könne sie sich vorstellen. Das Konzept soll dann über die nächsten Jahre Stück für Stück realisiert werden.

Das Sehnder Waldbad wird bis Ende September geöffnet sein. Der Zugang wird jeweils der geltenden Corona-Verordnung angepasst. Zurzeit dürfen bis zu 350 Gäste gleichzeitig auf die Anlage. Eine Maskenpflicht im Freien besteht nicht.

Von Michael Schütz