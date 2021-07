Sehnde

Die Corona-Pandemie hat weitreichende Folgen für Schüler: In den vergangenen Monaten gab es in Sehnde kaum Schwimmunterricht, immer weniger Kinder konnten das Schwimmen erlernen. Die Stadt Sehnde geht nun in die Offensive und hat ein umfassendes Konzept für mehr Schwimmunterricht erarbeitet.

Das zusätzliche Kursangebot ist Teil eines Konzepts, das nach einem Antrag der CDU/FDP-Ratsgruppe entstand. Die Stadtverwaltung hat dazu in den vergangenen Wochen viele Gespräche geführt. „Wir sind mit dem Konzept sehr zufrieden. Wir wollten uns als Stadt einbringen“, sagt der städtische Fachdienstleiter Wolfgang Bruns.

Drei Kurse im Sehnder Waldbad

Herausgekommen ist ein größeres Paket, das in den nächsten Wochen in Zusammenarbeit mit dem Verein TVE Sehnde und einem privaten Dienstleister umgesetzt wird.

Die Stadt Sehnde bietet in den Sommerferien selbst drei Schwimmkurse für Kinder an. Die Kurse finden ab 12. August im Waldbad Sehnde statt und ergänzen den Schwimmkurs, der im Ferienpass-Angebot ist. Ziel ist es, das Anfängerabzeichen Seepferdchen zu erwerben, im Idealfall wird auch das Schwimmabzeichen in Bronze (Freischwimmer) abgelegt. Wenn Ende Juli oder Anfang August noch das neue Blockheizkraftwerk des Waldbads in Betrieb geht, kann der Nachwuchs sogar im beheizten Becken Schwimmen lernen.

Die städtischen Schwimmkurse werden mit eigenem Personal betrieben. Mitarbeiterin Sonja Klemke, die eigentlich im Fachdienst Schule, Sport und Kultur am Schreibtisch sitzt, wird in den Sommerferien die Schwimmausbildung der Kinder in Sehnde übernehmen. Klemke, die selbst einst im Sehnder Waldbad tätig war, habe als Fachangestellte für Bäderwesen die entsprechende Qualifikation, Schwimmkurse zu erteilen, so Bruns. Direkte Kosten entstehen der Stadt dabei nicht – allerdings fehlt die Mitarbeiterin bei anderen Aufgaben. Die Schwimmkurse sollen laut Bruns auch in den Herbstferien stattfinden – dann allerdings im Lehrschwimmbecken in Sehnde-Höver.

Das kleine Hallenbad in Sehnde-Höver soll als zweiter Standort für die Schwimmkurse dienen. Das Bad werde in den nächsten Monaten vorrangig für Schwimmunterricht genutzt, erklärt Fachdienstleiter Bruns. Er ist froh, dass die Schwimmschule Froschkönig aus Hannover dort nun seit Kurzem mit Schwimmkursen tätig ist – mittlerweile an 32 Stunden pro Woche.

KGS startet zusätzliche Schwimm-AG

Die Kooperative Gesamtschule (KGS) Sehnde ist ebenfalls in das Konzept eingebunden. Sie bietet nach den Sommerferien erstmals eine zusätzliche Arbeitsgemeinschaft (AG) zum Schwimmen im Waldbad Sehnde an. Das ist auch möglich, da die Saison in diesem Jahr erstmals bis Ende September verlängert wird. Wenn das Infektionsgeschehen niedrig bleibe, sollen zudem die Grundschulen nach den Sommerferien mit ihren regulären Schwimmkursen beginnen, berichtet Bruns.

Zusätzlich will sich der TVE Sehnde beim Schwimmunterricht einbringen. Der Verein hat eine eigene Schwimmabteilung – die Schwimmlehrer seien bereit, in den Sommerferien Schwimmkurse für Kinder zu geben, sagt TVE-Vorsitzender Ralf Marotze. Darüber hinaus stehe zusätzliches, unterstützendes Personal für die Kurse zur Verfügung. In den nächsten Tagen sollen konkrete Angebote mit der Stadt Sehnde besprochen werden. „Wir möchten uns als Verein an einer Lösung beteiligen – wie und wo, ist uns völlig egal“, so Marotzke.

Die Kurse im Waldbad beginnen am Donnerstag, 12. August, jeweils um 10, 11 und 12 Uhr und dauern drei Wochen. Der Unterricht findet täglich von Montag bis Freitag statt. Pro Kurs können maximal acht Kinder aufgenommen werden. Das Kursentgelt beträgt je Kind 100 Euro. Darin ist der Eintritt in das Waldbad Sehnde bereits enthalten. Anmeldungen können direkt im Waldbad Sehnde an der Kasse oder im Fachdienst Schule, Sport und Kultur bei Lena Jacobi unter (05138) 707245 oder per Email unter lena.jacobi@sehnde.de erfolgen. Informationen und Anmeldungen zu den Kursen der Schwimmschule Froschkönig sind auf der Internetseite unter www.schwimmschule-froschkoenig.de sowie unter Telefon (0511) 5397151 möglich.

Von Patricia Oswald-Kipper und Katja Eggers