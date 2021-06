Wirringen

Die Wirringer bekommen demnächst Besuch vom Ortsbürgermeister – zumindest vom ehemaligen. Horst Heineke, Dorfoberhaupt von 2004 bis 2011, macht sich mit seinem Mitstreiter Walter Köhler in den kommenden Tagen auf den Weg, an jede Wirringer Tür zu klopfen. Das Ziel der beiden ist es, die Summe von 1800 Euro zu sammeln. Damit und mit Zuwendungen der Stadt Sehnde, Vereinen und Verbänden, sollen die Steinmetzarbeiten für einen Jubiläumsfindling bezahlt werden. Der Anlass ist die erste urkundliche Erwähnung des Ortes im Jahr 1022.

Ortswappen soll Findling zieren

Derzeit liegt das rund anderthalb Tonnen schwere Überbleibsel aus der Eiszeit bei Andreas Lemke auf dem Firmengelände, wo der Sehnder Steinmetzmeister die Aufschrift „1000 Jahre Wirringen 1022–2022“ und das Ortswappen aufbringen soll. „Im kommenden Jahr wird er dann am Rosenbeet am Thieplatz aufgestellt“, kündigt Heineke an. Der Thieplatz vor dem Portal der Kirche ist die Keimzelle Wirringens. Den Stein hat ein Wirringer gestiftet, der allerdings nicht genannt werden möchte. Auch über die Gesamtsumme wird Stillschweigen bewahrt.

Noch in diesem Jahr, am 3. November, soll um 18 Uhr eine Bürgerversammlung auf dem Hof von Eckhart Spörr zusammenkommen, um die Feierlichkeiten für das kommende Jahr zu besprechen, sagt Heineke. Das Jubiläumswochenende steigt vom 2. bis 4. September 2022.

Der Thieplatz vor der Kirche gilt als Keimzelle Wirringens. Quelle: Michael Schütz

Erste Erwähnung in Urkunde des Bischofs

Der Grund für die Feier im kommenden Jahr ist in Hildesheim zu finden. Dort hatte der wohl bis heute bedeutendste Hildesheimer Bischof Bernward im Jahr 1022 eine Liste mit Besitztümern aufstellen lassen, die er dem von ihm gestifteten Michaeliskloster übergeben hatte. In dieser Urkunde sind mehrere Dörfer aufgeführt, die in den klösterlichen Besitz übergingen, darunter auch Wirringen. Der Ort wurde damit erstmals in der Geschichte erwähnt – ebenso wie etwa die Nachbardörfer Hotteln und Oesselse. Die erste Besiedlung Wirringens erfolgte wohl aber bereits rund 500 Jahre früher um den Thieplatz herum.

Ansichten aus Wirringen auf einer Postkarte von 1913. Quelle: privat

Seit 1931 auf Ortswappen

Das Original des bischöflichen Dokuments ist zwar in den Kriegswirren im Oktober 1943 vernichtet worden. Aber der Inhalt ist in einer Abschrift überliefert. Seit dem Jahr 1931 führt Wehmingen als Zeichen der Verbundenheit zu St. Michael in Hildesheim den Erzengel Michael im Wappen – entlehnt aus einem Siegel des Klosters aus dem 14. Jahrhundert.

Über Jahrhunderte hinweg war Wehmingen ein Bauerndorf und gehörte – mit einer kurzen napoleonischen Unterbrechung im Königreich Westphalen – zum Kreis Hildesheim. Erst mit der Gebietsreform 1974 kam es zur damals neu formierten Gemeinde Sehnde, die selbst vom aufgelösten Kreis Burgdorf in den Landkreis Hannover wechselte. Heute leben rund 350 Menschen in Wirringen.

Von Michael Schütz