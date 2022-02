Wirringen

Die Planungen für Wirringens große Jubiläumsfeier sind kurz vor dem Abschluss. Ab Mai feiert das kleine Dorf ganz groß sein 1000-jähriges Bestehen. Mittlerweile steht nicht nur das Festprogramm. Zusammen mit der Sehnder Werbeagentur KNDR wurde jetzt auch ein neues Logo entwickelt. Es enthält die Farben des Wirringer Wappens, zeigt die Silhouette des Dorfes und ziert zusammen mit dem Schriftzug „Wir sind Wirringen“, dem Motto der 1000-Jahr-Feier, auch die Flyer, die bereits an alle Wirringer Haushalte verteilt wurden. Auf dem Wurfzettel informieren die Arbeits- und Planungsgruppen zudem über das Jubiläumsprogramm.

Das neue Logo greift die Farben des Wirringer Wappens auf. Quelle: privat

Die Planungsgruppe „Festsonntag im Mai“ plant für Sonntag, 8. Mai, ein Fest rund um die Wirringer Kirche. Los geht es um 11 Uhr mit einem Festgottesdienst im Gotteshaus. Anschließend wird auf dem Dorfplatz Wirringer Thie ein Gedenkstein enthüllt. Rund um die Kirche soll dann fröhlich gefeiert werden. Die Gruppe „Pepersack’s Kontor“ aus Diekholzen wird das Fest in mittelalterliche Trachten sowie mit Tanzeinlagen und Mitmach-Aktionen begleiten. „Das soll ein schöner Dorfsonntag für alle werden“, erklärt Anita Beer aus der Planungsgruppe.

Die Planungsgruppe „Festsonntag im Mai“ hat ein Fest rund um die Wirringer Kirche geplant. Quelle: privar

Feuerwehr richtet Stadtwettbewerb aus

Der Verein Freunde historischer Fahrzeuge hat eine Ausstellung mit landwirtschaftlichen Geräten vorbereitet. Örtliche Handwerker und Vereine präsentieren sich mit Handwerkskunst und Aktionen. Tafeln informieren über die Entwicklung des Dorfes. Für Kinder gibt es ein buntes Programm mit Hüpfburg, Clown und vielem mehr. Beim Infomobil der Jägerschaft wird es Informationen über heimische Tiere geben, das Bläsercorps Hegering Kronsberg hält einen Vortrag.

Am Sonnabend, 9. Juli, richtet die Ortsfeuerwehr Müllingen-Wirringen den Stadtwettbewerb am Wirringer Thie aus. Hier messen sich den Tag über 100 Feuerwehrleute bei einem Löschangriff. Darüber hinaus gibt es eine Feuerwehrfahrzeugschau und für Kinder eine Hüpfburg und Feuerwehrspiele.

Wirringen: Auch eine Chronik ist in Arbeit Zum 1000-jährigen Bestehen soll Wirringen auch eine Ortschronik bekommen. Diese Aufgabe hat Reinhard Beer übernommen. Der gebürtige Wirringer sammelt schon seit rund 20 Jahren Zeitungsartikel, schriftliche Unterlagen, alte Bilder und Verträge über Wirringen und hat in Archiven aus zahlreichen Akten und Aufzeichnungen Wissenswertes über die Dorfgeschichte ausgegraben. Die Veröffentlichung seiner geschichtlichen Zusammenstellung ist auf der Wirringer Homepage geplant. Es besteht zudem die Möglichkeit, ausgewählte PDF-Dateien zusammengefasst in Eigenregie als gedrucktes Buch in Auftrag zu geben. Ein Vorzeige-Exemplar soll im Mai zum Festsonntag ausliegen.

Festwochenende ist für Anfang September geplant

Für den 2. bis 4. September ist ein großes Festwochenende geplant. Der Freitag beginnt feierlich mit einer Kranzniederlegung und einem Festkommers und klingt mit einem DJ aus. Am Sonnabend gibt es am Nachmittag eine Kaffeetafel und am Abend wird der Udo-Hänies-Gedächtnispokal verliehen. Im Anschluss tritt eine Band auf. Der Sonntag beginnt mit dem traditionellen Wecken. Nach einem Festgottesdienst und anschließendem Festessen gibt es am frühen Nachmittag einen Festumzug durch den Ort.

1922 feierte das ganze Dorf die Fahnenweihe des Männergesangvereins. Quelle: privat

An allen drei Tagen findet auf dem Festplatz eine Oldtimerausstellung der Wirringer-Oldtimer-Freunde statt. Zum Jubiläum wird vom 17. bis 19. September eigens eine Jubiläumsscheibe ausgeschossen. Der Schützenverein Müllingen lädt dazu alle Bürger und Bürgerinnen ein.

Lesen Sie auch: Kar-Heinz Grun bleibt Ortsbürgermeister in Müllingen-Wirringen

Wirringen bekommt Ortschronik und Eingangsschild

Weitere Arbeitsgruppen haben sich um die Gestaltung der Festzeitschrift und Plantafeln gekümmert. Vier Bürger aus Wirringen und Müllingen setzen sich dafür ein, dass der Ort ein stabiles Dorfeingangsschild mit Ortswappen an der Sarstedter Straße erhält. Die Tafel wird derzeit aus gespendeten Holz gebaut und demnächst von Mitarbeitern des Sehnder Bauhofes aufgestellt.

Von Katja Eggers