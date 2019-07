Haimar

Sie ist groß, alt und schön und verdient es daher, besonders geschützt zu werden: Die Region Hannover hat eine rund 120 Jahre alte Stieleiche in der Feldmark von Haimar als Naturdenkmal ausgewiesen. Bis zum 19. Juli konnte gegen diese Entscheidung Einspruch, etwa seitens der Landwirte, eingelegt werden. Das passierte jedoch nicht – und damit ist der Baum jetzt mit der Bezeichnung ND-H 262 in die offizielle Liste der Naturdenkmale in Sehnde aufgenommen worden.

Auch seitens der Stadt und des Heimatbundes Niedersachsen, welche die Region um eine Stellungnahme gebeten hatte, hatte es keinerlei Einwände gegeben. „Im Gegenteil“, betont Heimatbund-Chef Heinz Siegfried Strelow. „Wir freuen uns, dass in Sehnde jetzt wieder ein Stück Natur bewahrt wird, und folgen der Entscheidung der Region.“ Denn mit der Kennzeichnung als Naturdenkmal genießt die Eiche jetzt einen besonderen Schutz des Gesetzgebers und darf weder gefällt, beschädigt noch verändert werden.

Seltenheit, Eigenart und Schönheit

Bei der Stieleiche handelt es sich um einen markanten, einzeln stehenden Baum mitten in der Feldmark. Die Region verortet ihn 700 Meter südwestlich des Hämeler Waldes und 70 Meter nördlich der Burgdorfer Aue an einem Ackerrand neben einem Wirtschaftsweg. Die Eiche fällt dort zum einen auf, weil es um sie herum kaum Büsche oder andere Bäume gibt. Ins Auge springt sie aber auch wegen ihrer ausladenden Krone. Wegen seiner besonderen Erscheinung und der damit verbundenen Seltenheit, Eigenart und Schönheit sowie aufgrund seines Alters soll der Baum nun erhalten bleiben.

Naturdenkmale sind laut Strelow natürlich entstandene Landschaftselemente, die unter Naturschutz stehen. Es kann sich dabei sowohl um einzeln stehende Bäume als auch um Höhlen, Felsnadeln oder Findlinge handeln.

Verlobungsbusch ist geschützt

Im Stadtgebiet Sehnde werden laut Gudrun Keller vom Fachdienst Stadtentwicklung, Straßen und Grünflächen derzeit zehn Naturdenkmäler gelistet. In Haimar gibt es an der Mehrumer Straße bereits zwei Stieleichen als Naturdenkmale. Ebenfalls geschützt ist in Haimar eine Blutbuche. Eine weitere Stieleiche genießt den besonderen Schutz. Sie wurde vermutlich bereits vor 1700 gepflanzt und gilt als ältester Baum im Dorf.

Auch der Verlobungsbusch, eine alte Linde, gehört zu den Sehnder Naturdenkmalen. Quelle: privat

Zu den Naturdenkmälern in Sehnde gehören außerdem fünf Stileichen im Köstergarten in Bilm, eine alte Wallanlage im Schierholzwinkel in Ilten, zwei Eichengehölze in Wehmingen sowie eine Stiel- und eine Säuleneiche im Gutshofpark in Rethmar. In der Kernstadt ist der sogenannte Verlobungsbusch geschützt, eine alte Linde, die im Jahr 2011 schon als abgestorben galt. Doch der Baum erweist sich als standhaft. Seinen Namen hat er laut Strelow, weil sich Paare in seinem Schatten früher verlobt haben.

Von Katja Eggers