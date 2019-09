Sehnde

In Höhe der Aral-Tankstelle an der Iltener Straße ist es am Montag gegen 13.20 Uhr zu einem Unfall gekommen. Eine 51-jährige Autofahrerin aus Hämelerwald kollidierte dort mit ihrem VW mit einem 14-jährigen Radfahrer. Der Jugendliche zog sich nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen zu und musste vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrrad und der VW wurden leicht beschädigt.

Die 51-Jährige hatte ihren Wagen von dem Tankstellengelände auf die Iltener Straße steuern wollen. Eine Gruppe von Fußgängern ließ sie noch vorbei, doch den von rechts kommenden Jugendlichen auf dem Fahrrad übersah sie.

Von Achim Gückel