Rethmar

Wenn mitreißende irische Musik vor einem auf Abstand sitzenden Publikum gemäß der aktuellen 2-G-Regel gespielt wird, ist das eigentlich ein Widerspruch an sich. Bei der 14. Keltic Night im Kornspeicher des Gutshof Rethmar überwog dabei am Sonnabendabend aber die Freude der Musiker und der 120 Gäste im Saal, die das Live-Konzert erleben konnten. Denn die letzte Keltic Night gab es vor zwei Jahren.

Mit den beiden Folk-Bands Northern Light und Cara wurde ein sehr facettenreiches musikalisches Bild des Irish Folk geboten. Dabei spielte die unterschiedliche Instrumentierung mit irischem Dudelsack, der Uillean Pipe, Fiddle oder Piano eine dominierende Rolle in der Darbietung. Während bei den Musikern von Northern Light das Zusammenspiel der Stimmen mit den Melodieinstrumenten im Vordergrund stand, bot Cara eine spannende Interpretation traditioneller Rhythmen.

Die Band Northern Light das Publikum entführte das Publikum mit Balladen in die Welt der irischen Sagengestalten. Quelle: Susanne Hanke

Elfenkönigin geküsst, Lord erstochen

Der Abend bot zudem ein Füllhorn an wunderbaren Geschichten. Während das Ensemble von Cara persönliche Einblicke in ihr Musikerleben gewährte, wurden sie von den Musikern von Northern Light mit Balladen von irischen Sagengestalten ausgestaltet: Sir Thomas küsste die Elfenkönigin in dem schottischen Lied „True Thomas“, und Lady Margaret erstach in der Ballade von Lord Henry ebenjenen Lord Henry und versenkte ihn im Burggraben.

Dagegen erzählten die Eigenkompositionen von Cara in „Grounded“ von dem Rückzug in das häusliche Leben im Lockdown oder in „Trip to the Fridge“ von der einzigen Reise in diesen Monaten – die zum Kühlschrank führt. Sehr zur Sache ging es jedoch mit den mitreißenden Polkas und den rasanten irischen Instrumentalstücken. Die Zuhörer konnten dabei für einen Moment der gegenwärtigen Situation entfliehen, denn auch in sitzender Position war das Publikum in „Tanzlaune“ und feierte den Abend.

Von Susanne Hanke