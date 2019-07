Sehnde

Die großen Ferien haben für einen 15-jährigen Sehnder ziemlich schlecht begonnen. Am Mittwoch gegen 11 Uhr, also direkt nach der Ausgabe der Zeugnisse, zog er sich bei einem Unfall auf der Iltener Straße leichte Verletzungen zu und musste per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach Angaben der Polizei war der Jugendliche aus einem Linienbus gestiegen und wollte dann hinter dem wartenden Bus im Bereich einer Fußgängerampel bei Rotlicht die Fahrbahn überqueren. Dabei lief er seitlich gegen einen vorbeifahrenden Seat mit einem 24-Jährigen am Steuer. Dabei stürzte der 15-Jährige. Über einen Schaden an dem Auto ist nichts bekannt.