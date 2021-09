Sehnde

Angespannt stehen die neun Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehr Wedemark auf dem Sportplatz an der Hugo-Remmert-Straße in einer Reihe nebeneinander. Vor ihnen zwei Wertungsrichter, die noch mal erklären, worauf es ankommt. Dann geht alles schnell. Es dauert nicht mal zwei Minuten und die Gruppe weiß: Sie hat bestanden. Sie haben es geschafft, in weniger als 75 Sekunden aus jeweils 15 Meter langen Schläuchen eine Leitung von 120 Metern zu legen – ohne Verdrehungen. „Die müssen da schon gut zusammenarbeiten“, erklärt Daniel Imhof, stellvertretender Regionsjugendfeuerwehrwart und Mitorganisator des Wettbewerbs.

Abzeichen hat für Feuerwehrleute große Bedeutung

Es handelt sich um die Leistungsspangenabnahme für Jugendfeuerwehren der Region Hannover. In der Jugendfeuerwehr ist das die höchste Auszeichnung. Die Spange würde man noch als Erwachsener tragen, sagt Benedikt Nolle, der die örtliche Jugendgruppe aus Sehnde leitet. 180 Jugendliche stehen dafür am Sonnabend in Sehnde beim Wettbewerb auf dem Sehnder Sportplatz.

Benedikt Nolle (l.) und Daniel Imhof helfen bei der Organisation der Abnahme der Leistungsspange in Sehnde. Quelle: Janna Silinger

Es gibt verschiedene Disziplinen – von der Schnelligkeitsübung über Kugelstoßen und einen Staffellauf bis hin zum Löschangriff und einem theoretischen Teil, wo Fragen zur Feuerwehr beantwortet werden müssen. Dabei müssen die neun jungen Menschen ihr Wissen unter Beweis stellen. „Doch es werden nicht nur technische Sachen zur Feuerwehr gefragt“, sagt Sven Kakies aus dem Landkreis Verden, der bei der Abnahme hilft. „Wir fragen dann auch mal nach dem Kanzler und dem Bundespräsidenten, oder wie man diese wählt“, berichtet er. Wiederholungsmöglichkeiten bestehen nur beim Kugelstoßen, bei der Schnelligkeitsübung und beim Staffellauf. Die anderen Disziplinen müssten im ersten Versuch gut laufen. Andernfalls falle die Gruppe durch, so Kakies.

Wettbewerb läuft gestaffelter als sonst

„Wegen Corona läuft alles gestaffelter ab als sonst“, sagt Organisator Daniel Imhof. Im vergangenen Jahr hatte die Veranstaltung wegen der Pandemie ausfallen müssen. Normalerweise gebe es eine Verleihung der Spange ganz zum Schluss, dort lasse sich auch mal der ein oder andere Politiker blicken. In diesem Jahr musste das Ganze auf vier kleine Verleihungen aufgeteilt werden. Schade, aber auch in Ordnung, finden Imhof und Nolle.

Die Abnahme der Leistungsspanne bedeutet den jungen Feuerwehrleuten viel. Quelle: Janna Silinger

Spange steht für Gruppenzusammenhalt

„Man ist dann schon echt erleichtert, wenn man es geschafft hat“, sagt die 15-jährige Laura, nachdem sie mit den anderen Jugendlichen aus Wennigsen den Löschangriff gemeistert hat.

Denn das Abzeichen beweise vor allem guten Gruppenzusammenhalt, es handele sich um eine gemeinsame Leistung, was bei der Feuerwehr viel bedeute, erklärte Jonas, ebenfalls aus dem Team Wennigsen. Das Team ist seit vielen Jahren zusammen, viele sind Nachbarn und treffen sich auch in ihrer Freizeit. Das schweiße zusammen, erklärt Jonas.

Die Abnahme der Leistungsspange: Lilly hat es geschafft. Darüber freut sich die junge Feuerwehrfrau. Quelle: Janna Silinger

Manche Gruppen müssen bis zum Schluss zittern. Die Gruppe aus Hemmingen hat etwa 4 Minuten und 8 Sekunden für den Staffellauf gebraucht. Drei Sekunden länger und es hätte nicht gereicht. Woran das liegt? „Wir sind einfach nicht schnell genug“, sagt ein Mädchen. Gereicht hat es zum Glück gerade so. Und das wurde gefeiert.

Von Janna Silinger