Die Corona-Pandemie versucht der Stadt Sehnde einiges an Kosten. Auf der einen Seite muss sie sich etwa bei der Gewerbesteuer auf deutlich geringere Einnahmen einstellen. Auf der anderen Seite hat die Stadt deutlich höhere Ausgaben: Die Verwaltung rechne allein für die notwendigen intensiveren Reinigungsarbeiten aufgrund der Hygienevorschriften in den städtischen Immobilien mit einem monatlichen Mehraufwand von rund 20.000 Euro, sagt Bürgermeister Olaf Kruse. Nach dem aktuellen Reinigungsvertrag ist das fast ein Drittel mehr als üblich. Bisher liegt der monatliche Reinigungsaufwand für die Standardleistungen in den Einrichtungen bei rund 65.000 Euro.

Allein in der Kooperativen Gesamtschule gibt es täglich zwei Zwischenreinigungen. Quelle: Oliver Kühn (Archiv)

Die Mehrkosten gelten für die Arbeiten im Rahmen des eigens erarbeiteten Hygieneplanes und sind für den Fall hochgerechnet, wenn alle Einrichtungen wie Schulen und Kitas wieder voll geöffnet sind. An der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) sind bereits der Abitur- und der zwölfte Jahrgang und die Abschlussklassen der Real- und Hauptschule sowie an den Grundschulen die dritten und vierten Jahrgänge zurückgekehrt.

In den Klassen stellt die Stadt zusätzliche Desinfektionsmittel bereit, damit Stühle und Tische selbstständig gereinigt werden können. An der KGS gibt es zudem zweimal täglich eine Zwischenreinigung für stark frequentierte Kontaktflächen wie Türgriffe oder an Toiletten, erläutert Wolfgang Bruns, Leiter des städtischen Fachdienstes Schule, Sport und Kultur.

Zugang zu Toiletten wird beaufsichtigt

Der Zugang zu den Toiletten werde von der Schule beaufsichtigt, damit sich dort nicht zu viele Schüler aufhalten. Im Gebäude der KGS selbst, mit knapp 1800 Schülern eine der größten weiterführenden Schulen Niedersachsens, seien sogenannte Einbahnstraßen eingeführt worden, um den Schülerverkehr zu kanalisieren und Begegnungen zu vermeiden. Der Campus der Schule am Papenholz werde deshalb derzeit auch nicht genutzt. In den Einrichtungen würden die Abstandsregeln weitgehend eingehalten, sagt Bruns, doch außerhalb etwa auf dem Weg zum Bus sei dies viel weniger der Fall.

Bis Anfang Juni sollen alle Klassen wieder beschult werden, heißt es aus dem Fachdienst, bis dahin findet geteilter und gestaffelter Unterricht statt: eine Hälfte jeder Klasse bleibt deshalb zu Hause, die andere Hälfte erhält online über den Schulserver iServ Unterrichtsmaterial für das sogenannte Home Learning. Die Raumkapazitäten müssten deshalb ausreichen, gibt sich Bruns optimistisch. Viele Grundschüler seien jedoch von der Corona-Krise verschreckt. Das wisse er aus Rückmeldungen von Lehrern. Sonst seien die Schüler sehr diszipliniert, was die Verhaltensregeln angehe. „Von einer Normalität sind wir aber noch weit entfernt.“

