Rethmar

Bienensterben, Bienenschutz, Bienenstich: Das waren die zentralen Themen beim 21. Imkertag im Theatersaal des Gutshofs Rethmar. Rund 200 Imker aus Niedersachsen und Bremen sowie teilweise darüber hinaus waren am Sonntag der Einladung des Kreisimkervereins Hannover gefolgt. Den Honigbienen gehe es zwar besser denn je, sagte dessen Vorsitzender Horst Schäfer. Sie gediehen in der Obhut des Menschen. Es seien dagegen die Wildbienen, die gefährdet seien. Deswegen seien Neulinge, die die Natur durch die Imkerei schützen wollen, oft in Naturschutzverbänden besser aufgehoben, befand Schäfer.

Die große Zahl an Interessenten, seit mehreren Jahren wechselt sich Sehnde beim Imkertag mit Wolfsburg ab, erfreute auch Jürgen Frühling. „Das ist ein Spiegelbild der derzeitigen Situation der Imkerei“, sagte der Vorsitzende des Landesverbandes Hannoverscher Imker, als er in die gut besuchten Reihen blickte. „Wir werden immer mehr.“ Frühling spielte damit darauf an, dass das Thema Bienen in der Bevölkerung durch das Insektensterben immer präsenter werde und sich zunehmend mehr Menschen für die Imkerei entscheiden. Allerdings bringe das Ehrenamt den Verband durch Ausbildung und Fortbildung an die Grenzen. „Aber wir wollen weiter wachsen“, kündigte er an.

Naturschutzverbände helfen Wildbienen

Das Thema Imkerei ist derzeit auch in der Politik stark präsent, und so hatte sich die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast in Rethmar angekündigt. Krankheitsbedingt habe die Christdemokratin allerdings kurzfristig absagen müssen, wie Schäfer mitteilte.

Vier ausführliche Vorträge konnten sich die Besucher, vorwiegend Fachleute, in Rethmar anhören. Die Tagesordnung umfasse damit die zurzeit dringendsten Themen der Imkerei, wie Schäfer erklärte. Breiten Raum nahm dabei die Schaffung nachhaltiger Lebensgrundlagen „für Biene Maja und ihre wilden Verwandten“ ein. So nannte die Bochumer Bienenforscherin Pia Aumeier ihren Vortrag über „Bienenschutz mit Herz und Hirn.“

Mit rund 200 Besuchern ist der Imkertag im Gutshof Rethmar gut besucht. Quelle: Michael Schütz

Schäfer begrüßte wiederum die Bemühungen um Blühstreifen in Gärten und Kommunen, die auch den Honigbienen Nahrung böten. „Vor allem kommen wir in dieser Diskussion in Kontakt mit den Landwirten.“ Diese Vernetzung sei wichtig für eine nachhaltige Lebensgrundlage aller Bienen.

Bürgermeister stellt Sehnder Programm vor

Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse befand, dass das öffentliche Bewusstsein über das Insektensterben noch zu gering sei. „Aber es nimmt zu.“ Er verwies auf das örtliche Programm Sehnde summt und brummt, bei dem in den Ortschaften Blühstreifen angelegt und bienenfreundliche Bäume und Sträucher gepflanzt würden. „Und wir wollen die Bevölkerung darüber unterrichten, wie man auch mit kleinen Maßnahmen im eigenen Umfeld helfen kann.“ Zum Beispiel, indem Bauherren eben keinen Schotterrasen anlegen. Denn man müsse sich darüber bewusst sein, dass es ohne Bienen keine Bestäubung der Nutzpflanzen gebe. „Dann gibt es nicht nur keinen Honig zum Frühstück, sondern auch keine Erdbeermarmelade oder Äpfel im Müsli.“

Von Michael Schütz