Die Stadt Sehnde kann sich über 229.000 Euro Wohnbauprämie von der Region Hannover freuen. Das bestätigt Godehard Kraft, Leiter des Fachdienstes Stadtentwicklung und Straßen, Grünflächenförderung und Klimaschutz. Mit diesem Förderprogramm sollen die 21 Regionskommunen einen Ansporn erhalten, den Wohnungsbau in der Region Hannover zu unterstützen. „Wir betreiben zwar selbst keinen Wohnungsbau“, sagt Kraft, „aber wir schaffen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für zusätzlichen Wohnraum.“

175 Menschen profitieren von Förderung

Die Region setzt mit verschiedenen Prämien für unterschiedliche Arten des Wohnens Anreize für Städte und Gemeinden. So zahlt sie 1500 Euro pro geschaffener Wohneinheit in einem Einfamilienhaus, 5500 Euro pro Wohneinheit in einem Mehrfamilienhaus und sogar 8500 Euro pro Wohneinheit in einem Haus des geförderten Wohnungsbaus, erläutert Kraft.

Die Stadt erhält nun eine Prämie für 70 Wohneinheiten, die im Jahr 2019 gebaut worden sind. Darunter sind 39 Wohneinheiten in Einfamilienhäusern und 31 in Mehrfamilienhäusern. Mit einer durchschnittlichen Auslastung von 2,5 Personen pro Wohneinheit profitieren somit statistisch gesehen 175 Menschen in Sehnde von dem vor drei Jahren neu geschaffenen Wohnraum. Sozialwohnungen waren nicht darunter.

Geld fließt in Kitas und Grundschulen

Wohin die 229.000 Euro fließen, ist nicht klar zu sagen. „Die Mittel, die wir als Wohnbauprämie von der Region erhalten, sind für die Infrastruktur einzusetzen“, sagt Kraft. So sollen neue Anwohnerinnen und Anwohner beispielsweise von Kindertagesstätten und Grundschulen profitieren, die Neubaugebiete oft nach sich ziehen. Eine Zuordnung der Prämie zu einem konkreten Baugebiet sei nicht möglich, da sich die Zuwendungen auf alle in dem jeweiligen Zeitraum im gesamten Stadtgebiet entstandenen neuen Wohneinheiten bezögen. Auch in Zukunft will die Stadt an dem Fördertopf der Region teilhaben. Derzeit werde gerade eine Wohnbauförderung für Projekte im Jahr 2020 beantragt.

Die Region Hannover hatte vor drei Jahren insgesamt 12 Millionen Euro für alle 21 Kommunen zur Verfügung gestellt. Den Löwenanteil hatte die Landeshauptstadt mit 4,6 Millionen Euro erhalten, bei den Umlandkommunen hatte Laatzen mit 1,1 Millionen Euro die mit Abstand größte Summe bekommen. Dort waren 2019 insgesamt 231 Wohnungen gebaut worden, davon 193 in Mehrfamilienhäusern. Schlusslicht in der Statistik der Regionsverwaltung bildete Gehrden, dort entstanden 36 neue Wohnungen, alle in Ein- und Zweifamilienhäusern.

