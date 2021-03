Sehnde/Gretenberg

Bürgermeister Olaf Kruse hat erst kürzlich angekündigt, die Überwachung des fließenden Verkehrs auch auf ungewöhnliche Zeiten auszuweiten. Das ist jetzt erstmals geschehen – und hat eindrucksvoll gezeigt, dass sich viele Autofahrer zu diesen Zeiten offenbar sicher vor Kontrollen fühlen. So wurde das Messgerät am Mittwoch um 5.50 Uhr in Gretenberg an der L 411 in Richtung Hildesheim aufgestellt. Dort führen Autofahrer erfahrungsgemäß zu schnell, doch entscheidend für die Auswahl sei die dortige, außerhalb des Ortes gelegene Bushaltestelle gewesen. „Dort gilt Tempo 50, weil dort auch viele Schüler einsteigen“, verdeutlicht Kruse, der bei der Überwachung selbst eine Stunde vor Ort war.

Die Ergebnisse haben die bekannten Tatsachen dann auch bestätigt. Bis 8 Uhr wurden 27 Raser geblitzt, die mit mehr als 61 Stundenkilometern unterwegs waren – der Spitzenreiter sogar mit 83 Stundenkilometern. Während die erwischten Autofahrer naturgemäß sauer gewesen sein dürften, habe es von Anwohnern viel Lob gegeben. „Wir haben viele positive Rückmeldungen bekommen, dass dort endlich mal wieder geblitzt wurde“, sagt Kruse. Das hörten die städtischen Mitarbeiter immer wieder an Messstellen vor Ort, so wie erst kürzlich bei Kontrollen in der Tempo-30-Zone in der Billerbachstraße in Sehnde.

Region blitzt noch dreimal

Zusätzlich zu den Kontrollen zu unerwarteten Zeiten hatte die Stadt künftig auch vermehrt Kontrollen auf landwirtschaftlichen Wegen angekündigt. Außerdem blitzt die Region Hannover in diesem Monat noch dreimal: Am Mittwoch, 10., Freitag, 19. und am Mittwoch, 30. März.

Von Oliver Kühn