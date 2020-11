Sehnde

Bei einem Verkehrsunfall mitten in Sehnde ist am frühen Freitagvormittag ein 34 Jahre alter Mann verletzt worden. Er war nach Angaben der Polizeidirektion Hannover gegen 8.20 Uhr mit seinem Skoda Fabia auf der Iltener Straße (B 65) unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen offenbar krankheitsbedingt die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in Höhe der Aral-Tankstelle nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort prallte er ungebremst auf einen am Straßenrand geparkten weißen VW-Bus T4, der von der Wucht des Aufpralls noch in einen Opel Corsa geschoben wurde. Dabei entstand ein Schaden von insgesamt 12.000 Euro. Die Bundesstraße und die Kreuzung von B 65 und B 443 in Richtung Laatzen waren für eineinhalb Stunden gesperrt.

Ersthelfer kümmern sich um Mann

Der 34-Jährige wurde nach Angaben der Polizeisprecherin bis zum Eintreffen der Rettungskräfte von zwei Ersthelfern betreut. Weil er nicht eingeklemmt war, konnten sie ihm aus dem Fahrzeug helfen, doch sei der Sehnder nur bedingt ansprechbar gewesen. Das bestätigt auch ein Mitarbeiter der Tankstelle. Er habe nur einen lauten Knall gehört und dann nach einem Blick aus dem Fenster gesehen, dass sich direkt vor der Einfahrt ein Unfall ereignet habe. Einer dieser Ersthelfer habe dort vermutlich seine rosafarbene Decke vergessen, diese lag noch am Mittag auf der Gehwegmauer vor der Tankstelle.

Der Skoda-Fahrer wurde anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo er eine Nacht zur Beobachtung bleiben muss. Die Polizei geht von einem krankheitsbedingten Unfall aus, denn ein freiwilliger Atemalkoholtest habe null Promille ergeben. Die Analyse der ebenfalls entnommenen Blutprobe steht noch aus.

Fuhr Mann Schlangenlinien?

Nach Angaben von Zeugen soll der Mann aus Richtung Ilten kommend schon vorher Schlangenlinien gefahren sein, was auf eine Krankheit hindeuten könnte, teilt die Polizei mit. Auch dabei sei er schon kurzzeitig nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. In Höhe der Tankstelle verlor er dann endgültig die Kontrolle, möglicherweise weil er bewusstlos wurde. Das würde auch erklären, warum er nicht mehr bremsen konnte. Eine genaue Untersuchung steht jetzt im Krankenhaus an.

Der Skoda sei bei dem Unfall sehr stark deformiert worden, sagt die Polizeisprecherin. Den Schaden beziffern die Ermittler mit rund 8000 Euro. An dem Opel Corsa entstand zudem ein geschätzter Schaden von 3000 Euro, bei dem schon älteren VW-Transporter wird er mit etwa 1000 Euro angegeben. Kurz vor 10 Uhr war die Strecke dann wieder für den Verkehr freigegeben worden. Der Verkehrsunfalldienst bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und zur Fahrweise vor dem Zusammenstoß machen können, sich unter Telefon (0511) 1091888 zu melden.

Luftrettung landet fast zeitgleich

Fast zeitgleich war auch der Rettungshubschrauber Christopher 4 in Sehnde gelandet – ebenfalls an der B 65, nur unweit entfernt an der Peiner Straße. Doch dieser Einsatz hatte, anders als viele Sehnder vermuteten, nichts mit dem Unfall zu tun. Er galt einem Herzinfarktpatienten.

Von Oliver Kühn