Köthenwald

Ein lauer Sommerabend unter Bäumen, dazu Musik mit deutschen Texten: Das hat am Freitagabend rund 350 Fans zur Schlagerparty nach Köthenwald gelockt – trotz des zeitgleich laufenden Auftaktspiels von Hannover 96. Nicht wenige Gäste kamen schon sehr früh in den Cafégarten, um einen Sitzplatz nah an der Bühne...