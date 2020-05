Höver

Etwa 400 Lastwagenladungen mit Kalkmergel werden in den nächsten gut zwei Monaten vom Kronsberg in Hannover zum Holcim-Zementwerk in Höver rollen. Insgesamt werden in etwa 10.000 Tonnen von dem für die Zementherstellung notwendigen Rohstoff von der Firma Papenburg transportiert. Start war am Dienstag, 26. Mai.

Etwa 400 Fahrten sind geplant

Das sei keineswegs neu, erklärte Unternehmenssprecher Jens Marquardt. Schon in den Vorjahren habe Holcim immer wieder mal Lieferungen auf diesem Wege erhalten. Ein Lastwagen kann die Maximallast von 28 Tonnen befördern. Entsprechend geht das Unternehmen von insgesamt 360 bis 400 Fahrten aus.

Die Anfahrt erfolgt laut Marquardt über die Bundesstraße 65, von der Abfahrt Ahlten geht es über den Kreisel in Höver und die Bilmer Straße über den ersten Feldweg rechts in Richtung Steinbruch. Dort wird das Material weiterverarbeitet. „Dieser Weg wurde in vergangenen Jahren bereits für die Anlieferung von Mergel aus dem Steinbruch Wunstorf genutzt.“

Wasser soll Staub verringern

Die mit dem Transport beauftragte Firma Papenburg werde, wenn nötig, die Straße kehren lassen und ebenfalls einen Wasserwagen einsetzen, falls die Staubemissionen zu stark würden, sagt Bernd Reupke, Umweltbeauftragter des Zementwerkes Höver. Die Fahrten sollen von Montag bis Freitag zwischen 7 und 17.30 Uhr erfolgen, Transporte an Sonnabenden sind nur „in Ausnahmefällen“ geplant, heißt es von Holcim.

Reupke betont, dass ihm und dem Unternehmen der zeitlich begrenzte erhöhte Lastwagenverkehr im Ort bewusst sei. Dafür bitte man die Anwohner um Verständnis. „Wichtig ist auch uns, dass die beauftragten Fahrzeuge wie in der Vergangenheit die vorgeschriebene Geschwindigkeit stets einhalten und besonders umsichtig fahren.“

