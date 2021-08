Köthenwald

Wie wichtig Pflegepersonal für eine Gesellschaft ist, hat sich nicht zuletzt in der Corona-Pandemie gezeigt. Jetzt haben 52 junge Menschen eine dreijährige Pflegeausbildung am Klinikum Wahrendorff begonnen. Damit sind nicht nur alle Plätze belegt, die Bewerber haben aus der Krise offenbar auch für sich Lehren gezogen. „Jungen Menschen ist es zunehmend wichtiger, mit ihrer Arbeit einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten“, resümiert Katrin Rother, Geschäftsführerin der APS Akademie für Pflege und Soziales (APS) in Hannover, die die Ausbildung organisiert. „Da steht das Berufsfeld Gesundheit und Soziales ganz oben.“

26 Nachwuchskräfte beginnen die Ausbildung zur Pflegefachkraft (Pflegefachfrau/Pflegefachmann) und 26 starten in die Heilerziehungspflege. 40 Auszubildende absolvieren ihre praktische Ausbildung im Klinikum Wahrendorff, zehn in der Deutschen Seniorenstift Gesellschaft und zwei in den Ernst-August-Wilkening-Pflegeheimen. Den theoretischen Unterricht gibt es in der Akademie in Hannover.

Die nächste Möglichkeit für eine Pflegeausbildung ist wieder zum 1. April nächsten Jahres, und Bewerbungen sind sogar schon jetzt möglich. Die APS Akademie ist ein Unternehmen der Klinikum Wahrendorff GmbH und staatlich anerkannte Weiterbildungsstätte und Ausbildungsstätte für die generalistische Pflegeausbildung und die Heilerziehungspflege. Sie fördert die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Fachkräften im Gesundheitswesen.

Lesen Sie auch: Klinikum Wahrendorff erweitert das Ausbildungsangebot

Soziale Berufe werden männlicher

Zudem beobachtet die Geschäftsführerin einen weiteren Trend. „Die sozialen Berufe werden Stück für Stück männlicher.“ Die Quote bei APS in den beiden neuen Klassen liege bei 37 Prozent. „Es ist schön, wenn sich veraltete Rollenbilder verabschieden und junge Menschen sich an ihren Stärken und Interessen orientieren“, sagt Rother. Die künftigen Pflegefachfrauen und -männer erlernen die Grundlagen der Pflege von Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen, die Heilerziehungspflegenden die pädagogische, lebenspraktische und pflegerische Unterstützung von Menschen mit Behinderungen. Schwerpunkt bildet die psychiatrische Pflege im klinischen Bereich und in der Eingliederungshilfe.

Die Auszubildenden hätten im Anschluss an eine erfolgreiche Ausbildung eine große Chance auf Weiterbeschäftigung in den Einrichtungen, wirbt Rother für die Pflegeausbildung. So würden von den im Juli frisch mit Abschlussurkunden ausgestatteten Absolventinnen und Absolventen der letzten beiden Klassen 87 Prozent weiterhin für das Klinikum Wahrendorff arbeiten. Dort haben zudem drei Azubis ihre Ausbildung zum Kaufmann im Gesundheitswesen begonnen. Ein weiterer startete seine Ausbildung zum Fachinformatiker.

Von Oliver Kühn