Sehnde

Es ist einzig und alleine der Corona-Pandemie geschuldet: Erstmals veranstaltet die Stadt Sehnde ihre Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus nicht an dem geschichtsträchtigen Datum 9. November, sondern bereits drei Tage früher am Freitag, 6. November. Denn für diesen Tag war bereits das Musiktheaterduo Generationenkomplott mit ihrem Stück „Kann denn Jubeln Sünde sein“ über Frauen im Dritten Reich gebucht – dies wird jetzt Herzstück der Gedenkfeier. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr (Einlass 18 Uhr) in der Mensa der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) Sehnde, Am Papenholz 11. Der Eintritt ist frei, doch müssen sich Interessierte vorher anmelden. 70 Plätze stehen zur Verfügung.

Damit sei zwar nun die Gedenkfeier als „feste Sehnder Institution“ verschoben worden, bedauert Stadtsprecherin Ines Raulf. „Dafür haben aber vielleicht andere die Chance vorbeizukommen, die sonst am 9. November eigene Veranstaltungen haben.“ Der Abend ist ein Gemeinschaftsprojekt der Projektgruppe Stolpersteine, des Arbeitskreises Frauen für Sehnde sowie der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt und wird vom Förderverein des Präventionsrates unterstützt.

Anzeige

Auf Spurensuche in Bolzum

Die Projektgruppe Stolpersteine veröffentlicht an diesem Abend zudem das erste Buch der Reihe „Spuren.Suche“ mit dem Titel „Ein Ort für die Ewigkeit“, eine Abhandlung der Historikerin und früheren KGS-Lehrerin Regina Runge-Beneke über den jüdischen Friedhof in Bolzum. Im Mittelpunkt der Gedenkfeier steht jedoch das 90-minütige Theaterstück, das die Zuschauer mit auf eine Zeitreise zu den Anfängen der nationalsozialistischen Tyrannei nimmt. „Frauen unter Hitler“ lautet der Untertitel der Politkrevue von Gisela Marx und Dorrit Bauerecker über das Rollenbild und Verhalten von Frauen im Rechtsextremismus damals und heute.

Anmeldungen für die Gedenkfeier nehmen die Gleichstellungsbeauftragte Jenifer Glandorf unter Telefon (0 51 38) 70 72 24, E-Mail: jennifer.glandorf@sehnde.de, sowie Ines Raulf unter Telefon (051 38) 70 72 85, E-Mail: ines.raulf@sehnde.de entgegen. Auf dem Schulgelände der KGS besteht Maskenpflicht. Nach Einnahme der Sitzplätze können diese während der Vorstellung abgenommen werden. Aufgrund der Corona-Regeln kann aber kein Büfett angeboten werden. Getränke und ein kleiner Snack stehen aber bereit.

Von Oliver Kühn