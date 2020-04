Sehnde

Ein ungewöhnlicher Unfall hat sich Montagmittag an der Peiner Straße in Sehnde ereignet. Ein 85-Jähriger hat nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte entweder Gas- und Bremspedal verwechselt oder aus Versehen zu stark aufs Gaspedal gedrückt: Der Senior hatte seinen Mercedes B-Klasse gegen 12 Uhr beim Rangieren in einer Parklücke jedenfalls dermaßen beschleunigt, dass letztlich drei Autos ineinandergeschoben wurden.

Der vor ihm parkende smart fortwo wurde aufgrund der Wucht des Aufpralls auf einen ebenfalls vor ihm stehenden Opel Zafira geschoben – an den drei Fahrzeugen entstand dabei ein Schaden von rund 11.500 Euro. Der 85-Jährige blieb bei dem Manöver unverletzt.

Von Oliver Kühn