Sehnde/Ilten

Wie so vieles hat die Corona-Pandemie auch eine Tradition im Sehnder Rathaus ausgebremst. Normalerweise schmücken immer Kinder aus einer Kindertagesstätte den Weihnachtsbaum im Foyer, doch das war in diesem Jahr nicht möglich. Stattdessen hat der Nachwuchs aus der Kita Berliner Straße in Ilten Baumschmuck gebastelt. Alle 85 Kinder, auch die Jüngsten aus der Krippengruppe, haben sich daran beteiligt. Gemeinsam mit den Erzieherinnen haben sie Engel, Sterne, Papierkerzen, Zuckerstangen aus Perlen und Figuren aus Salzteig gefertigt und bemalt. So ist der Tannenbaum nun festlich und bunt zugleich. Das Schmücken haben stellvertretend die Erzieherinnen Julia Huke, Angelika Schridde und Lara Lienert übernommen.

Bürgermeister Olaf Kruse (Mitte) bedankt sich bei den Kindern für das Basteln mit einem persönlichen Besuch und einem Korb voller Obst, Nüsse und Süßigkeiten. Quelle: Stadt Sehnde

So viel Einsatz wollte Bürgermeister Olaf Kruse ( SPD) nicht nur mit einem Danke aus der Ferne belohnen. Deshalb stattete das Stadtoberhaupt der Kita Berliner Straße persönlich einen Besuch ab – natürlich nicht ohne Geschenk, denn Sonntag ist ja schließlich auch noch Nikolaus. In einem Korb hatte er Obst, Nüsse und Süßigkeiten dabei, den er im Morgenkreis der Sternchengruppe stellvertretend für alle Kinder überreichte. „Das hat viel Spaß gemacht und war eine schöne Abwechslung“, sagt Kruse.

Auch vor dem Rathaus leuchtet ein Baum

Aber nicht nur im, sondern auch vor dem Rathaus leuchtet es stimmungsvoll weihnachtlich. Die große Tanne hat die Familie Monzel aus Sehnde gespendet, die sich bereits im vergangenen Jahr beim Aufruf der Stadt für einen Weihnachtsbaum gemeldet hatte. Gefällt und aufgestellt haben die Tanne mit „perfekter Größe“, so die Stadt, die Mitarbeiter des Baubetriebshofes.

Von Oliver Kühn