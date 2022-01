Rethmar

Ein Hoch auf die Kratzer und Schrammen. Ein Hoch auf alte Schätzchen, die ihren Charme erst so richtig im reifen Alter entfalten. Nach 20 Jahren auf der Bühne lädt Deutschlands bekannteste A-cappella-Band Maybebop zum Jubiläumsprogramm „Best off“ (tatsächlich mit ff) ein. Am Donnerstag, 27. Januar, eröffnet der Gutshof Rethmar mit dem Konzert des Gesangsquartetts zudem seine diesjährige Kultursaison.

Maybebop macht Bestandsaufnahme: Mehr als 2000 Konzerte mit mehr als einer Million Besuchern haben ihre Spuren hinterlassen. Die Bühnenshow wurde immer ausgefeilter, das Repertoire der Sänger immer breitgefächerter, die Lust zu singen immer stärker. Ob aktuelle Themen oder Klassiker, ob Ernsthaftes, Brisantes oder Kindisches – Maybebop präsentiert alles auf musikalischem Spitzenniveau.

Der „Gummibaum“ genießt Kultstatus

Fans der A-cappella-Formation lieben die Klassiker wie „Kein schöner Land“ und „Mein kleiner grüner Kaktus“. Kultstatus genießt das Lied „Gummibaum“, in dem ein türkischer Einwanderer die Scheinheiligkeit des deutschen Weihnachtsfests entlarvt. Beliebt ist ebenso „Das Beste fürs Kind“, eine böse Satire auf Helikopter-Eltern. Welche Songs das Publikum im Gutshof Rethmar zu hören bekommt, ist indes ein gut gehütetes Geheimnis.

Ob die vier Sänger den Zuhörern ihre atemberaubenden Coverversionen von „Bohemian Rhapsody“ von Queen und „Engel“ von Rammstein präsentieren oder dem Publikum mit „Kuscheln, Sex und Händchenhalten“ den Sinn des Lebens erklären – die Besucher werden es selbst herausfinden müssen. Die Show dauert zwei Stunden, eine Pause ist vorgesehen.

Wieder Leben im Theater

„Wir freuen uns sehr, dass wieder Leben im Theater ist, und hoffen, den Kornspeicher nach langer Zeit wieder gut gefüllt zu sehen“, sagt Elke Digwa, Geschäftsführerin des Gutshofs Rethmar. Die nächste Kulturveranstaltung ist dann der Auftritt von Rüdiger Hoffmann am Dienstag, 30. August. Am Sonnabend, 12. November, ist eine Aufführung der Laienspielgruppe Die Unverzagten geplant, und am Donnerstag, 24. November, schließlich treten Die Magier auf. Bei allen drei Veranstaltungen handelt es sich um Nachholtermine.

Der Auftritt von Maybebop auf dem Gutshof Rethmar, Gutsstraße 15, am Donnerstag, 27. Januar, beginnt um 20 Uhr. Der Einlass ist wegen der Covid-Status-Kontrollen ab 18.30 Uhr möglich. Karten für die Show gibt es bei eventim.de für 36,75 Euro und in der Schmiede (mittwochs und donnerstags ab 17 Uhr, freitags ab 16 Uhr sowie sonnabends und sonntags ab 12 Uhr) für 33,50 Euro. An der Abendkasse kosten die Karten 40 Euro. Es gilt die 2G-plus-Regel, also geimpft oder genesen plus Nachweis eines tagesaktuellen negativen Tests oder einer Boosterimpfung.

Von Gabriele Gerner