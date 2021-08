Sehnde

Vielleicht liegt es an der Ferienzeit, und womöglich haben die Navigationsgeräte Autofahrer auch auf die weiträumigen Umleitungsstrecken geleitet: Das befürchtete Verkehrschaos auf der B65 in Sehnde als Schleichweg für die gesperrte Autobahn 2 zwischen Lehrte und Peine blieb jedenfalls aus.

Keine Bürgerbeschwerden

Es habe zwar etwas mehr Verkehr auf der Bundesstraße gegeben, heißt es bei der Stadt. Doch von Staus oder anderen Behinderungen sei nichts bekannt, auch Bürgerbeschwerden habe es nicht gegeben. Nur zwischen Ahlten und Sehnde stockte der Verkehr teilweise etwas. Die A2 ist seit Donnerstagabend und bis voraussichtlich Montag, 18 Uhr, wegen der Erneuerung der Fahrbahndecke auf einer Länge von vier Kilometern gesperrt.

Lediglich in Haimar hat sich ein kleiner Unfall ereignet, das bestätigt das Polizeikommissariat Lehrte. Am Donnerstagabend ist demnach ein schwarzer VW Touran aus Wolfsburg über die Verkehrsinsel am Ortseingang von Haimar gefahren, wie Holger Gutzeit, CDU-Ratsherr und Ortsratsmitglied in Dolgen–Evern–Haimar, auf Facebook schrieb. Die Polizei habe den Unfall aufgenommen und den in Mitleidenschaft gezogenen Pfeil von der Verkehrsinsel wieder hochgebogen. Der Verkehr sei aber deutlich stärker geworden, ein Lastwagenfahrer habe seine Ruhezeit ausgerechnet im Nadelöhr am Ortseingang eingehalten.

Von Oliver Kühn