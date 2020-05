Drinnen ruht die Tagespflege, draußen wird gewerkelt: Die Arbeiten im und am neuen AWO-Servicehaus in Sehnde-Bolzum gehen auch in der Corona-Krise weiter. Wann die Mitarbeiter wieder Tagesgäste empfangen können, ist hingegen noch unklar. Immerhin: Künftig ist jeden Mittwochvormittag ein Ansprechpartner für Fragen vor Ort.