Sehnde

Die Hörregion Hannover und der Verein Gesundheitswirtschaft Hannover sind für ihr Projekt „zusammenHören“ für eine bessere Hörversorgung pflegebedürftiger Menschen beim Bundeswettbewerb „Gesellschaft der Ideen“ als eines von zehn herausragenden Projekten prämiert worden – und Sehnde ist als eine von drei Kommunen in der Region Hannover mit von der Partie.

Die AWO Residenz Sehnde will dabei mithelfen, Wege für eine bessere Früherkennung und -behandlung zu finden und den Zugang zu Versorgungsangeboten wie Therapien und Produkten zu erleichtern. Das Projekt beginnt im Dezember und ist auf zwei Jahre angelegt. Ziel ist ein Versorgungsmodell, das auf weitere Pflegeeinrichtungen übertragbar ist.

Netzwerk rund um Schall, Klang und Akustik Für das Modellprojekt arbeiten die Hörregion Hannover und der Verein Gesundheitswirtschaft Hannover zusammen. Die Region Hannover hat die Marke und das Netzwerk Hörregion entwickelt, die auf den Hörsinn in seinen verschiedenen Facetten aufmerksam macht. Zum Netzwerk gehören Unternehmen, Einrichtungen und Initiativen rund um Schall, Klang und Akustik, aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Gesundheit, Bildung und Kultur. Das Branchennetzwerk Gesundheitswirtschaft Hannover setzt sich für Gesundheitsförderung, die Vernetzung der Akteure und eine Stärkung der regionalen Branche ein. Es hat aktuell mehr als 60 Mitglieder mit insgesamt rund 35.000 Beschäftigten, darunter Kliniken, Pflegeunternehmen, Krankenkassen, Bildungsträger sowie Unternehmen für betriebliches Gesundheitsmanagement und Gesundheitshandwerk.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert die Umsetzung des Vorhabens mit bis zu 200.000 Euro. Bundesweit gab es mehr als 1000 Einsendungen. Denn ein gutes Hörvermögen ist Grundlage für Austausch und gesellschaftliche Teilhabe, weiß auch Maren Reisener, Leiterin der AWO Residenz. „Menschen mit Hörproblemen nehmen oft nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teil und ziehen sich zurück. Denn beim Hören sei es schwieriger als beim Sehen: „Eine Brille setzt man auf und gut ist es.“ Von den 116 Bewohnern seien etwa ein Drittel betroffen, schätzt sie. Oft redeten Pflegekräfte deshalb einfach lauter mit den Betreuten. Bei dem Modellprojekt sollen Experten nun feststellen, ob die Bewohner ausreichend mit Hörgeräten versorgt sind.

Experten sollen ins Haus kommen

Auch wenn das Thema wegen Corona derzeit in den Hintergrund gerückt sei, sei eine bessere Hörversorgung ein wichtiges Anliegen: „Da liegt noch vieles im Argen, was die Zusammenarbeit und den Austausch betrifft.“ Reisener erhofft sich vor allem, dass dann Hörgeräteakustiker und Ohrenärzte auch einmal ins Haus kommen, um die betagten Patienten zu beraten. „Mit 85 zum Hörtest in die Medizinische Hochschule zu fahren, ist schon sehr aufwendig.“ Und dementen Menschen müsse die Handhabe genau erklärt werden, sonst würden sie sich etwa das Hörgerät aus dem Ohr nehmen und einfach wegwerfen.

Pflegekräfte werden geschult

„ZusammenHören“ ist eine Aktion der Hörregion, ein Netzwerk, das Unternehmen, Einrichtungen und Initiativen rund um das Thema Akustik und Klang vereint, sowie der Gesundheitswirtschaft Hannover. Aktuell gehören ihr mehr als 60 Pflegeunternehmen an, darunter auch Kliniken und Krankenkassen. Zu dem Experten-Team gehören unter anderem Hals-Nasen-Ohren-Praxen, Hörgeräteakustiker sowie Krankenkassen und die niedersächsische Landesvertretung des deutschen Schwerhörigenbunds. Für Pflegekräfte organisieren die Akteure beispielsweise Schulungen, um sie für die Bedürfnisse von hörbeeinträchtigten Menschen zu sensibilisieren und den Umgang mit Hörgeräten zu üben.

Mit der Förderung über 200.000 Euro wollen die Beteiligten, außer in Sehnde auch Pflegeeinrichtungen in Hannover und Langenhagen, Lösungen für die Zukunft finden. „Das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer Modellregion für gutes Hören“, sagt Nils Meyer, Leiter der Hörregion.

Von Oliver Kühn und Leona Passgang