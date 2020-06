In der Stadt Sehnde sind derzeit 375 Kinder in Kindertagesstätten in der Notbetreuung, davon der überwiegende Anteil in städtischen Einrichtungen. Seit April hatte die Stadt die Kitagebühren ausgesetzt und auf 400.000 Euro an Einnahmen verzichtet. Ab Juli sollen sie aber wieder erhoben werden. Bereits seit diesem Monat ist wieder Geld für das Mittagessen fällig.