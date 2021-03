Höver/Ahlten

Eine Abgasfahne aus dem Holcim-Zementwerk in Höver – da schrillen bei vielen Anwohnern auch aus dem Nachbarort Ahlten nach den beiden Störfällen Ende vergangenen Jahres sofort die Alarmglocken. Im Oktober und Dezember war jeweils ungewollt Staub ausgetreten und vor allem in Ahlten als klebrige Masse auf Autos, Fenstern und Dächern niedergegangen. Ein Mitglied des Bürgerforums Umwelt und Sicherheit hatte die Fahne am Montagabend gegen 19 Uhr entdeckt und fotografiert, weil er eine erneute Störung vermutete.

Nach Auskunft von Jens Marquardt, Leiter der Holcim-Unternehmenskommunikation, habe es sich aber um keine Störung gehandelt. In Höver sei nach der Grundreparatur erstmals ab etwa 17 Uhr Rohmehl (Gesteinsmehl) in die Drehofenanlage gegeben worden. Zu diesem Zeitpunkt sei die Wetterlage durch ein Hochdruckgebiet bei kühlem Ostwind bestimmt gewesen. „Das erklärt die voluminöse, durch Wasserdampf geprägte Abgasfahne.“ Die Emissionsdaten seien nach Auskunft seiner Kollegen vor Ort aber „unauffällig“ gewesen.

Das Bürgerforum Umwelt schaut dem Holcim-Werk bereits länger genau auf die Finger. Großen Ärger gab es nach den beiden Störfällen im vergangenen Jahr, die auch die Politik vor allem in Ahlten auf den Plan riefen. Das Gewerbeaufsichtsamt Hannover hatte daraufhin ein Sachverständigengutachten angeordnet, und in diesem Monat soll es zudem einen voraussichtlich digitalen und moderierten Nachbarschaftsdialog auch mit politischen Vertretern geben.

Von Oliver Kühn