Sehnde

Anfang des vergangenen Jahres, kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie, gab es im Einzelhandel noch ein ganz anderes Aufregerthema. Jedes Geschäft mit einer elektronischen Registrierkasse musste beim Bezahlen des Kunden einen Bon ausdrucken. Der Grund dafür ist, dass die Finanzbehörden Steuerbetrug vorbeugen wollen. Besonders bei Geschäften wie Bäckern, in denen viele Waren für kleine Beträge über den Tisch gehen, gab es dafür wenig Verständnis. Wie ist die Situation nach einem Jahr?

„Wir haben momentan andere Sorgen“, erklärt Marco Klöpper. Der Bäckermeister aus Ahlten, der in Sehnde je eine Filiale in der Kernstadt und in Ilten betreibt sowie zusätzlich den Dorfladen Bolzum beliefert, schaut derzeit eher auf die Auswirkungen des Corona-Lockdowns. Den Ärger über die Bonpflicht kann man bei ihm aber noch spüren. „Wir verbrauchen pro Monat 60 Kilogramm Bonrollen“, rechnet Klöpper vor. „98 Prozent davon kommen in den Müll, denn die Kunden wollen den Bon nicht.“ Ausdrucken müsse er ihn trotzdem.

15.000 Euro Mehrkosten im Jahr

Die Bons aus bedampftem Papier kämen hinter der Theke in eigens angeschaffte große Sammelbehälter und müssten dann entsorgt werden. Zwar habe er sich für recycelbares Papier entschieden. „Aber das sind 15.000 Euro Mehrkosten im Jahr.“ In vielen anderen Geschäften wanderten die Bons oft in den Restmüll, weil sie nicht recycelbar seien. „Das ist ökologischer Unsinn“, sagt Klöpper.

Er weist auch darauf hin, dass die Kassensysteme seit einem Jahr mit einem sogenannten TSE-System ausgestattet sein müssen, die sie manipulationssicher machten. „Der Ausdruck eines Bons ist also überflüssig.“

Corona zerstört Existenzen

Auch wenn Klöpper es begrüßen würde, wenn das Thema erneut diskutiert werden könnte – derzeit steht bei ihm die Corona-Pandemie oben auf der Agenda. „Wir haben es noch gut, denn wir dürfen öffnen.“ Aber andere Geschäfte, darunter auch einige von Freunden und Verwandten, hätten im Lockdown schließen müssen. „Da gehen Existenzen kaputt.“ Natürlich stehe das Allgemeinwohl im Vordergrund: „Jeder Corona-Tote ist einer zu viel.“ Aber er hätte sich gewünscht, dass man bessere Lehren aus dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 gezogen hätte, sagt Klöpper. „Wir müssten jetzt alles für vier Wochen komplett herunterfahren“, meint er. Das sei besser zu ertragen als der jetzige Zustand.

Umsatz um 15 Prozent zurückgegangen

Er selbst habe während der Pandemie 20 Prozent weniger Kunden in seinen Geschäften gezählt. Die allerdings kauften mehr, sodass sich der Umsatz lediglich um 15 Prozent verringert habe.

Den Rückgang führt der Ahltener auch auf die räumliche Situation in seinen Geschäften zurück. In Sehnde etwa dürften nur drei Kunden gleichzeitig ins Geschäft. „Alle anderen müssen bei Kälte oder Regen draußen warten.“ Am Bäckerstand in den Supermärkten dagegen stehe man trocken und warm in der Warteschlange. Trotzdem sei er dankbar, überhaupt öffnen zu können. „Ich bin der Letzte, der sich aufregen kann.“

Von Michael Schütz