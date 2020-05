Sehnde

Nur noch wenige Tage können Sehnder Bürger ihre Bedenken zu dem Vorhaben von K+S äußern: In Sehnde-Ilten will das Unternehmen riesige Auffangbecken für Haldenwasser bauen. Es ist der erste wichtige Schritt in dem Verfahren. Bislang gibt es dazu allerdings wenig Resonanz vonseiten der Bürger.

Die Aktiengesellschaft K+S, ehemals Kali und Salz, will das anfallende Haldenwasser aus dem Werk Bergmannssegen-Hugo entsorgen und dafür auf ihrem Betriebsgelände in Ilten großflächige Auffangbecken bauen. Die Pläne, das Wasser erst zu sammeln und später mit Lkw abzutransportieren, sehen die Sehnder wegen des zunehmenden Verkehrs mit Besorgnis. Politiker forderten daher schon früh ein Verkehrskonzept.

Anzeige

Stellungnahmen von Sehnder Bürgern bleiben bislang aus

Seit wenigen Wochen läuft nun das Verfahren zur Änderung des betreffenden Gewerbe- und Industriegebiets Schnedebruch. Sehnder Bürger können ihre Stellungnahmen abgeben. Bis Dienstag lag im Fachdienst Stadtentwicklung zu dem Vorhaben von K+S allerdings kein einziger Bürgerhinweis vor. „Das wundert mich schon, denn es ist so ein wichtiger Schritt, bei dem die Sehnder ihre Anliegen und Bedenken einbringen können“, sagt Fachdienstleiter Godehard Kraft.

Weitere HAZ+ Artikel

Die sogenannte frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ist der erste Schritt zur Änderung des Bebauungsplans Schnedebruch. Bis Montag, 25. Mai, haben die Sehnder nun noch die Möglichkeit ihre Bedenken und Anregungen zu dem Vorhaben zu äußern. Dazu zählen auch Hinweise zum Verkehr. Die Verwaltung übermittelt nach Ende der Frist die gesammelten Hinweise an die Firma K+S. Sie fließen in das Verkehrskonzept mit ein, das dann erstellt wird. „Das ist der übliche Verfahrensweg“, sagt Kraft.

Ohne das Konzept geht das Verfahren nicht weiter

Kraft weist Vorwürfe von Politikern der Gruppe Unabhängig für Sehnde (UfS), die Forderungen nach einem Verkehrskonzept zu übergehen, noch einmal entschieden zurück. Im zweiten Verfahrensschritt müsse nun K+S liefern und ein Konzept zu dem Projekt vorlegen. „Das betrifft nicht nur den Verkehr. Wir wollen auch wissen, was sonst noch an dem Standort passiert“, sagt Kraft. Er rechnet mit Ergebnissen nicht vor Herbst diesen Jahres und bekräftigt: „Ohne dieses Konzept wird es im Verfahren nicht weitergehen.“

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit endet am Montag, 25. Mai. Der Bebauungsplan kann auf www.sehnde.de unter dem Menüpunkt Wirtschaft + Bauen – Stadtentwicklung – Bauleitplanung eingesehen werden. Einwände können auch per E-Mail an bauleitplanung@ sehnde.de geäußert werden.

Lesen Sie auch:

Von Patricia Oswald-Kipper