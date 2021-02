Sehnde

Die AfD-Fraktion im Sehnder Rat fühlt sich nicht ausreichend über die aktuellen Entwicklungen des Haushaltes informiert und fordert deshalb die Einrichtung einer Steuerungsgruppe. Diese soll aus Mitgliedern der Verwaltung und des Rates bestehen und den Doppelhaushalt 2021/2022 sowie die wegen des hohen Defizits und der Rekordschulden geplante Haushaltskonsolidierung überwachen. Die Steuerungsgruppe müsse kurzfristig gegründet werden, mindestens alle zwei Monate tagen sowie zeitnah und regelmäßig den Gremien berichten, heißt es im Antrag der AfD.

Als Begründung führt die Fraktion an, dass zwischen den Planzahlen im Haushalt und dem tatsächlichen Ergebnis am Jahresende regelmäßig erhebliche Differenzen klaffen würden. „Angesichts der abzusehenden Ertragsausfälle und einem ungebremsten steigenden Aufwand in der aktuellen Haushaltsplanung besteht ein erhöhter Informationsbedarf über die aktuelle Entwicklung“, meint AfD-Ratsherr Siegfried Reichert.

Bedarf an neuen Stellen soll intensiver geprüft werden

Die AfD-Politiker kritisieren, dass in den bisherigen Sitzungen des Finanzausschusses zum Doppelhaushalt und zum Haushaltssicherungskonzept nur Änderungen weniger und kleiner Positionen vorgestellt und diskutiert wurden. Informationen über die gesamte Entwicklung der Aufwendungen und Erträge für das Vorjahr oder eine Hochrechnung für das laufende Jahr würden indes fehlen. Dies sei jedoch wichtig, um die finanzielle Entwicklung besser einschätzen zu können.

Darüber hinaus soll die Steuerungsgruppe den notwendigen Bedarf an zusätzlichen Stellen und die finanziellen Auswirkungen „deutlich intensiver“ prüfen, sagt Reichert. Der Rat hat bereits beschlossen, dass jede neue Stelle einzeln freigegeben werden muss. Klärungsbedarf sieht die AfD-Fraktion zudem bei der Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und zu den Angaben, woher die dort skizzierte Verbesserung des Gesamtergebnisses kommen soll.

