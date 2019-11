Sehnde

Es ist vollbracht: Nach eineinhalbjährigen, teils heftigen Diskussionen mit Kampfabstimmungen hat der Rat in seiner jüngsten Sitzung nun fast einhellig für einen Neubau des Sehnder Feuerwehrhauses am Borsigring gestimmt – für voraussichtlich rund 5,7 Millionen Euro. Lediglich die AfD enthielt sich der Stimme und wollte noch einmal ein großes Fass aufmachen: Sie forderte eine neue und „standortoffene Diskussion“. Dafür gab es vereinzelt sogar Sympathien in der CDU-Fraktion – doch das Ansinnen, aus dem Beschluss den Passus „ Neubau am jetzigen Standort“ zu streichen, scheiterte.

AfD-Ratsherr Henning Franke hatte darüber hinaus im Vorfeld gefordert, außer dem Standort auch noch einmal die Alarmpläne zu diskutieren, die im Feuerwehrbedarfsplan enthalten seien. Außerdem fehle ihm eine Einschätzung für die Nachnutzung des alten Feuerwehrgebäudes. „Das ist ein solides Gebäude, ein Abriss wird teuer.“ Die Fraktion hatte schon vor einem Jahr angeregt, auch einen Alternativstandort an der Chausseestraße am westlichen Stadtrand in Betracht zu ziehen. Dort gebe es mit der Erweiterung der Kooperativen Gesamtschule ( KGS), den beiden geplanten Sporthallen sowie dem Neubau des Klinikums Wahrendorff eine „neue Brandlast“ im Westen der Stadt.

Ratsherr platzt der Kragen

Dem widersprach der neue SPD-Fraktionsvorsitzende Max Digwa, seines Zeichens auch Ortsbrandmeister in Rethmar, vehement: „Es gibt keinen anderen geeigneten Standort, die Chausseestraße ist zu weit von den Mitgliedern entfernt.“ Seine Fraktion könne dem Neubau jetzt zustimmen, weil damit auch alle wichtigen Normen eingehalten werden könnten. „Dann haben wir erstmal lange Jahre Ruhe.“ Günter Pöser, Vorsitzender des Gruppenpartners von den Grünen, stellte sich ebenfalls hinter einen Neubau: „Damit haben wir eine Lösung gefunden, die praktisch ist und schnell umgesetzt werden kann.“ Fritz Wilke von der UfS (Unabhängig für Sehnde) platzte nach dem AfD-Antrag gar der Kragen: „Stadt- und Ortsfeuerwehr haben sich für den Standort ausgesprochen, wie viel Kompetenz wollen Sie denn noch? Das geht mir langsam auf die Nerven.“

Die Einstellplätze sind für moderne und größere Einsatzfahrzeuge zu klein geworden. Quelle: Oliver Kühn (Archiv)

Vor gut einem Jahr hatten SPD und Grüne noch mit der AfD gestimmt und gegen die CDU/FDP-Gruppe die Suche nach einem Alternativstandort durchgesetzt – was diese verhindern wollte, weil sie damals noch die Sicht der Stadt nach einem An- und Umbau unterstützte. CDU-Fraktionschef Klaus Hoffmann sprach sich jetzt aber gegen eine neue Standortdiskussion aus und erklärte, dass er mit dem jetzigen Beschluss nach immerhin 18-monatiger Diskussion leben könne. „Ein neues Grundstück zu kaufen, würde teuer werden und auch viel Zeit kosten.“

Sein Parteifreund, der Bilmer Ortsbürgermeister Bernd Ostermeyer, dagegen hatte aber Sympathien für die den Vorstoß der AfD: „Ich finde eine standortoffene Diskussion gar nicht so schlecht.“ Er brachte das Avacon-Gelände ins Spiel, dort sei alles ebenerdig und man bräuchte keinen Fahrstuhl wie am  Borsigring. Er stimmte dann aber trotzdem für den jetzigen Standort.

Ob Stadt Planung allein schafft, ist offen

Sehndes neuer Bürgermeister Olaf Kruse bestätigte in der Ratssitzung nur, dass das alte Feuerwehrhaus „dem Erdboden gleichgemacht werde“, sagte aber noch nichts zu den Kosten. Auch die Nachfrage von Wilke, ob die Verwaltung die Planung aus eigener Kraft stemmen könne oder personelle Verstärkung brauche, konnte Kruse noch nicht beantworten: „Wir prüfen das derzeit.“ Die Kosten für den Neubau sollen auf die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 verteilt werden.

Neubau ist langfristig günstiger Ein von der Stadt beauftragtes Architekturbüro hatte eine grobe Kostenschätzung für einen Um- und Anbau des Feuerwehrhauses Sehnde am jetzigen Standort am Borsigring sowie zum Vergleich eine Neubauplanung vorgelegt. Ursprünglich sollte dies die städtische Tochter Infrastruktur Sehnde übernehmen, die jedoch aus personellen Gründen abgelehnt hat. Ein Neubau kostet demnach nach derzeitigem Stand rund 5,7 Millionen Euro. Weil die Baukosten auf dem Markt aber derzeit monatlich steigen, wird sich die Schätzung aufgrund der noch anstehenden Planungs- und Bauzeit wohl kaum halten lassen und entsprechend teurer werden. Der Vorteil eines Neubaus liegt nach Angaben des Büros darin, dass alle aktuellen baulichen DIN-Normen, Vorschriften der Feuerwehr-Unfallkasse etwa zum Arbeitsschutz sowie energetische Standards berücksichtigt werden können. Auch Betriebskosten für Strom, Heizung und Warmwasser wären wegen moderner Geräte geringer. Alles in allem sind an jährlichen Kosten rund 145.000 Euro kalkuliert. Ein An- und Umbau hätte zwar nur mit gut 4 Millionen Euro zu Buche geschlagen, es hätten jedoch viele Kompromisse gemacht werden müssen, und die jährlichen Kosten wären mit rund 156.000 Euro höher gewesen. Langfristig – auf 90 Jahre gerechnet – sei ein Neubau mit dann gut 13 Millionen Euro ungefähr eine Million günstiger als ein Umbau der alten Feuerwache.

Von Oliver Kühn