Leer stehende Geschäfte sind nicht nur trist anzusehen, sondern vermitteln auch immer einen Eindruck von Niedergang. Für die ungenutzten Räume in der Peiner Straße 17 hatte die Kunstwerkstatt des Klinikums Wahrendorff eine Idee: Warum nicht Kunst im Leerstand zeigen? Als dann auch die Consulting Team AG Vermögensverwaltung aus Hildesheim als Eigentümerin des Gebäudekomplexes zustimmte, wurde aus der Idee Wirklichkeit. Jetzt hängen verschiedene Kunstwerke in den Räumen, die man zunächst aber nur durch die Schaufenster betrachten – aber sich vielleicht schon mal nach einem Weihnachtsgeschenk umsehen kann. Denn alle Werke sind käuflich. Es sind aber auch noch eine Vernissage, Führungen und möglicherweise auch feste Öffnungszeiten angedacht.

Bis vor Kurzem war in der Peiner Straße 17 noch ein Frauenfitness-Studio beheimatet, davor 20 Jahre lang ein Friseur. Bürgermeister Olaf Kruse freute sich bei der Eröffnung sehr, dass ein Leerstand vermieden und darüber hinaus der Öffentlichkeit noch ein Angebot unterbreitet werde. „Auch die Zusammenarbeit mit Wahrendorff finde ich sehr charmant.“ Dessen Leiter der Heiminternen Tagesstruktur, Tagesförderstätte und Tagesstätte, Günter Pöser, verdeutlicht, wie wichtig das für die Patienten sei: „Sie sind produktiv, können ihre Talente zeigen und werden dadurch wertgeschätzt.“

Stephanie Schmidt hat ein Faible für abstrakte Blumenmotive. Quelle: Oliver Kühn

Die Leiterin der Kunstwerkstatt des Klinikums Wahrendorff, Annette Lechelt, freut sich zudem, dass die Hobbymaler ihre Werke auch einmal außerhalb des Fachkrankenhauses zeigen können. Dort gibt es nur einmal im Jahr eine Ausstellung. Auch in Lehrte und Hannover habe man schon ausgestellt – jetzt sei endlich wieder eine Möglichkeit in Sehnde geschaffen worden. Bereits im Frühjahr 2012 hatte die Zusammenarbeit mit dem Klinikum einen Leerstand am Marktplatz mit Kunst bereichert.

Blumen und lächelnde Gesichter

Dass sie ihre Bilder einmal öffentlich zeigen könne, sei für sie etwas ganz besonders, bestätigt Stephanie Schmidt. „Wenn die Leute sich freuen, ist das mein Lohn.“ Die aus Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern stammende 40-Jährige ist seit sechs Jahren Bewohnerin in Wahrendorff, malt aber erst seit drei Jahren – am liebsten abstrakte Blumenmotive und die Natur. Viktoria Ludwig dagegen hat sich Wimmelbildern verschrieben. Die haben keine Namen und sind auch vorher nicht geplant. „Ich male einfach drauf los“, sagt die 22-Jährige. Mit Filzstiften und den dünneren Finelinern zeichnet die gebürtige Braunschweigerin gerne Gesichter, fast so wie auf dem berühmten Beatles-Album „Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band“: „Lächelnde Gesichter tun immer gut.“

Auch sein Unternehmen unterstütze das Projekt gern, sagt Stephan Theuer, Vorstand der Consulting Team AG: „Als Investorin müssen wir natürlich Rendite für unsere Anleger erwirtschaften, daher ist eine Vollvermietung das Wunsch-Szenario – aber wir sehen uns auch als Partnerin mit sozialer Verantwortung vor Ort.“ Zudem freue er sich, der Kunstszene eine Plattform zu bieten. „Denn hier schlummern oft Talente, die sonst nicht öffentlich gezeigt werden.“ Auch der Sehnder Michael E. Adrion von der für die Verwaltung des Gebäudes zuständigen Alpha Immobilien Service GmbH begrüßt die Aktion. So werde der Leerstand elegant mit Kunst im Schaufenster überbrückt: „Ein gestalterisches Ausrufezeichen, das die Innenstadt beleben kann und die Attraktivität steigert. Hier profitieren alle Beteiligten.“

