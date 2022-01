Die Kreuzkirche in Sehnde ist von Unbekannten in der Nacht zum Sonntag mit Sprühfarbe auf den Wegen und Aufklebern in Fenstern verunstaltet worden. Die Tat deutet auf die Impfgegner-Szene von „Querdenkern“ und „Spaziergängern“ hin. Der Kirchenvorstand spricht von einer „feigen Attacke“.