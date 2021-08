Rethmar

Sie hatten es sicher nicht auf Bier, sondern auf Geld abgesehen – doch dieser Beutezug ist bislang unbekannten Einbrechern in Rethmar nicht geglückt. Die Diebe waren nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte in der Nacht zu Dienstag in eine Gaststätte an der Gutsstraße eingedrungen, nachdem sie vorher ein Fenster aufgehebelt hatten. Als sie die Räume betraten, wurde jedoch die Alarmanlage ausgelöst und die Unbekannten ergriffen daraufhin die Flucht. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Täter, deshalb bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich auf der Wache unter Telefon (0 51 32) 82 70 zu melden.

Von Oliver Kühn