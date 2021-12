Ilten/Bilm

Wenn schon, denn schon: Frei nach diesem Motto hat ein 22-Jähriger aus Hannover jetzt mit nur einer Autofahrt fünf verschiedene Strafverfahren auf sich geladen. Unter anderem war er stark alkoholisiert und lieferte sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei.

Die Sache begann am Donnerstag gegen 17.20 Uhr auf der Bundesstraße 65 bei Köthenwald. Dort war der junge Mann aus Hannover mit einem alten, silberfarbenen Ford Fiesta unterwegs, dessen vorderes Kennzeichen fehlte und der hinten keine TÜV-Plakette aufwies. Das fiel der Besatzung eines Streifenwagens auf, die hinter dem Ford her fuhren und ihn am Netto-Markt in Ilten stoppen wollten.

Verfolgungsfahrt durch Wohngebiet

Doch der 22-Jährige hatte absolut kein Interesse an einem Kontakt mit den Ordnungshütern. Er gab Gas und fuhr durch die Straßen Am Park und Lerchengrund zurück zur Bundesstraße und von dort aus in Richtung Bilm, stets verfolgt von dem Streifenwagen. In Bilm schließlich fuhr der Mann im Ford erst gegen ein Verkehrsschild und dann gegen einen Hydranten. Sein Auto blieb jedoch fahrtüchtig, und die Hatz mit der Polizei ging weiter bis auf einen Feldweg. Dort stoppte der Hannoveraner seinen Wagen, verließ ihn und rannte in ein nahes Waldstück davon.

Doch dann erfasste den 22-Jährigen offenbar ein Anflug von Vernunft und Reue. Denn wenige Minuten später kehrte er zu seinem demolierten Auto zurück und wurde dort von den Beamten in Empfang genommen. Diese ließen ihn in ein Testgerät pusten und stellten einen Alkoholpegel von fast 2 Promille fest.

Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Fordfahrer nicht aufweisen, sein Wagen stellte sich als nicht für den Straßenverkehr zugelassen heraus. Der Mann hat nun Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer, Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Führerschein und wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie das Kraftfahrzeugsteuergesetz am Hals.

Von Achim Gückel