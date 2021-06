Sehnde

Die lange Corona-Pause ist vorbei: Die Stadt öffnet ihre Büchereien in den Ortsteilen Ilten, Bolzum und Sehnde wieder für den Besucherverkehr. Die Stadtbibliothek Sehnde in der Kooperativen Gesamtschule (KGS), Am Papenholz 11, ist ab Donnerstag, 10. Juni, jeweils montags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Die beiden Büchereien in Ilten im ehemaligen Rathaus, Glückauf-Straße 3, sowie in Bolzum in den Räumen des Pfarramtes, Am Mühlenberg 7, nehmen ihren Betrieb ab Montag, 14. Juni, auf und geben Lesestoff danach jeweils montags von 16 bis 18 Uhr aus.

Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht

Damit Ansteckungen von Mitarbeitern und Besuchern vermieden werden, müssen einige Besonderheiten beachtet werden: Grundsätzlich ist die Nutzung nur Personen gestattet, die keine Krankheitssymptome haben. Zudem müssen die Abstände von 1,50 Meter eingehalten werden, ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht, und den vorgegebenen Wegführungen (Einbahnstraßenverkehr) muss gefolgt werden. In der Stadtbibliothek dürfen sich nur maximal zehn Besucher gleichzeitig aufhalten, in Ilten und Bolzum jeweils drei.

Mit Wartezeiten ist zu rechnen

Erwachsene dürfen nur von einem Kind begleitet werden, um als ein Besucher zu gelten. In den Büchereien in Ilten und Sehnde ist der Zutritt nur mit einer Zutrittskarte gestattet, die im Eingangsbereich ausliegt und beim Verlassen wieder abgelegt wird. Nach der langen Schließzeit könne es gerade in der Anfangszeit zu Wartezeiten kommen, teilt die Stadt vorsorglich mit. Das Angebot der Onlineausleihe in den Büchereien in Ilten und Sehnde bleibe weiterhin bestehen, in Bolzum ist das Verfahren nicht möglich.

Der städtische Fachdienst Schule, Sport und Kultur weist zudem darauf hin, dass in den Sommerferien die Büchereien teilweise wieder schließen werden. So steht schon fest, dass die Stadtbibliothek in der KGS bereits am Donnerstag, 8. Juli, den letzten Ausleihtag vor den Sommerferien hat. Grund dafür ist, dass die Rücknahme und Einlagerung der Schulbücher ebenfalls über die Bücherei erfolgt.

Von Oliver Kühn