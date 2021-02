Sehnde

Finanzielle Sorgen, drohende Arbeitslosigkeit, keine Kinderbetreuung, Homeoffice und zeitgleich Homeschooling: Die Einschränkungen in der Corona-Krise haben viele Familien stark getroffen. Alleinerziehende müssen diese besonderen Herausforderungen allein bewältigen und stehen somit oftmals sogar noch stärker unter Druck.

Um Familien mit nur einem Elternteil in Sehnde und Lehrte bestmöglich zu unterstützen, wurde bereits im Mai 2010 ein Netzwerk aus verschiedenen Institutionen gegründet, die Hilfe anbieten. Sehndes Gleichstellungsbeauftragte Jennifer Glandorf macht darauf aufmerksam, dass die Beratungsstellen auch im zweiten Lockdown erreichbar sind. „Wir wollen diese Netzwerkarbeit aufrechterhalten, Angebote wie etwa die Frauenberatung stehen auch weiterhin zur Verfügung“, sagt sie.

Gleichstellungsbeauftragte weiterhin erreichbar

Aus Sehnde gehört das Familienservicebüro zum Netzwerk. Es hilft bei Fragen zum Thema Kinderbetreuung und Angeboten in der Stadt und ist unter Telefon (0 51 38) 70 72 38 oder per E-Mail an gabriele.goroncy-salie@sehnde.de erreichbar. Glandorf steht unter Telefon (0 51 38) 70 72 24 und per E-Mail an jennifer.glandorf@sehnde.de zur Verfügung.

Am Netzwerk sind aber noch weitere Institutionen beteiligt: Jobcenter Lehrte, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Oscar-Kämmer-Schule, AWO-Frauenberatungsstelle, Frühe Hilfen der Stadt Lehrte, Schuldnerberatung der Diakonie, Schwangerschaftskonfliktberatung der Diakonie, Integrations- und Migrationsberatung der AWO, Tageswohnung in Burgdorf, Restart – Beratungsstelle für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen, Drogenberatungsstelle Lehrte sowie die Familien- und Erziehungsberatungsstelle der Region Hannover. Koordiniert wird das Netzwerk von den Gleichstellungsbeauftragten aus Sehnde und Lehrte.

Von Katja Eggers