Sehnde

Vom Corona-Hotspot der Region Hannover zu einer Vorzeigekommune: Die Stadt Sehnde weist mit Stand Dienstag als einzige Regionskommune eine Sieben-Tage-Inzidenz von null auf – und das bereits seit drei Werktagen hintereinander, ebenfalls als einzige Kommune. Auf dem zweiten Platz liegt Neustadt mit einem Wert von 4,4. Im März lag die Inzidenz in Sehnde noch bei dem Rekordwert von 324. Damals war ein Ausbruch im Klinikum Wahrendorff verantwortlich, das Gesundheitsamt der Region hatte letztlich 74 Infektionen gemeldet, darunter 18 Mitarbeiter.

Aktuell gibt es in Sehnde fünf akute Corona-Infektionen. Seit Ausbruch der Pandemie im März vergangenen Jahres haben sich 913 Menschen in der Stadt mit Covid-19 angesteckt. 22 Sehnder sind an oder im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Dies hatte vor allem das Altenheim Haus am Backhausring betroffen.

Anfang Januar hatten sich 51 der 57 Seniorinnen und Senioren sowie 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angesteckt. Der Corona-Ausbruch forderte mehrere Todesopfer, wie der Betreiber im Februar erklärte. Es habe insgesamt zwölf Todesfälle gegeben, davon seien vermutlich zehn auf die Virusinfektion zurückzuführen. Er hatte die aktuelle Sterblichkeit mit der des Vorjahreszeitraums verglichen und eine deutliche Erhöhung festgestellt.

Von Oliver Kühn