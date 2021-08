Sehnde

Ein Zeugnis der Sehnder Industriegeschichte ist endgültig verschwunden – zumindest aus dem Straßenraum: Eine Firma hat den letzten Teil der alten Industriegleise am Zuckerfabriksweg, die früher von der Bahnstrecke an den Maschwiesen im Westen bis zur ehemaligen Zuckerfabrik in der Kernstadt im Osten führten, jetzt entfernt. Denn nach Ansicht der Stadt haben sie nicht nur mehrere Fahrbahnen überquert und wegen des Lärms zu Verdruss bei Anwohnern geführt, sondern seien auch Gefahrenquellen für Fußgänger und Radfahrer gewesen. Im Zuckerfabriksweg liegt etwa auch die Astrid-Lindgren-Grundschule. Zuvor waren die Gleise bereits aus der Dieselstraße ausgebaut worden.

Kein Interesse an alten Gleisen

Die Gleise waren für die Zuckerfabrik als Industrieanschluss an die Bahnstrecke gebaut worden. Nach deren Schließung 1988 wurden sie vor allem von der Firma Exportverpackung Sehnde weitergenutzt, deren Firmenstandort sich zwischen dem Borsigring und der Dieselstraße befindet. Die Firma nutzte sie, um ihre Waren per Schienenverkehr schnell zu transportieren, hat den Schienenbetrieb aber schon vor Jahren eingestellt. Eine Befragung sämtlicher Unternehmen im Gewerbegebiet zur Nutzung des Gleises sei danach negativ ausgefallen, sagt die Stadt. Deshalb wurde das alte Gleis im Jahr 2008 offiziell stillgelegt, und die Stadt entschied sich für einen Rückbau.

Die Zeugen der Sehnder Industriegeschichte landen nun auf dem Schrott. Quelle: Oliver Kühn

Schon vor drei Jahren waren die alten Gleise in den Maschwiesen westlich der Lehrter Straße (B 443) entfernt worden, nur am Rande des Neubaugebiets Masch-Höfe ist ein kleines Stück als „Spur der Industriegeschichte“ erhalten geblieben. Unter dem Schotter hatte die Hannover Region Grundstücksgesellschaft (HRG) eine erhöhte Konzentration von Unkrautbekämpfungsmitteln gefunden, die früher gespritzt wurden, um die Trasse von Grünbewuchs frei zu halten. Der Schotter musste deshalb extra entsorgt werden. Im Zuckerfabriksweg habe es aber keine Probleme oder Altlasten gegeben, bestätigt die beauftragte Firma.

Die Jahrzehnte alten Holzbohlen werden entsorgt. Quelle: Oliver Kühn

Schienen in Grünzug bleiben

In dem Grünzug zur Lehrter Straße bleiben die überwucherten Gleise aber liegen. Was damit einmal geschehen soll, ist noch offen. Die Interessengemeinschaft Sehnder Kaufleute etwa hatte auf der Strecke bereits Draisinenfeste gefeiert, bei denen man sich per Muskelkraft auf der Strecke fortbewegen konnte.

Im Grünzug zur Lehrter Straße bleiben die überwucherten Gleise liegen. Quelle: Oliver Kühn

Die Entfernung der alten Gleise erinnert an den Endpunkt eines Stücks Sehnder Industriegeschichte nach der Schließung der Zuckerfabrik Ende der Achtzigerjahre. Damals verschwanden auch viele Betriebsstätten etwa der Üstra und Hastra oder der Keramischen Hütte, die noch heute Industriebrachen sind. Damit war der Aufschwung des Industriedorfs Sehnde nach dem Zweiten Weltkrieg gebremst worden.

Fabrikgelände wird zu Wohngebiet

Denn die Einwohnerzahl war nach 1945 von rund 2000 auf mehr als 6000 Einwohner angewachsen, in den Sechzigerjahren boomten viele Unternehmen und stockten ihre Belegschaften auf. Doch nach dem Ende des Booms reduzierten viele Firmen ihre Arbeitsplätze, was wiederum zu einem deutlichen Einwohnerrückgang führte.

Erst als die damalige Gemeinde Sehnde das Zuckerfabriksgelände kaufte und neu plante, war dies der Beginn eines Strukturwandels und das Ende der Gleisanlage. „Die Ansiedlung von Gewerbe – einschließlich eines großen Marktes –, von Mehrfamilienhäusern und im nördlichen Bereich von Einfamilienhäusern hat die Entwicklung des Ortes Sehnde wesentlich vorangebracht“, schreiben die Autoren der „Zeitreise Nr.4“, einer Broschürenreihe des Stadtarchivs.

Von Oliver Kühn