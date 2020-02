Sehnde

Wenn es um bekannte Komponisten wie Antonín Dvořák, Franz Lehár, Robert Schumann oder Gioachino Rossini geht, haben die Menschen meist Bilder ganzer Orchester oder zumindest eine klassische Kammermusik-Besetzung im Kopf. Wie man Werke dieser Musikgiganten auch jenseits der althergebrachten Instrumentierung spielen kann, zeigen Susan Jebrini, Sonja Catalano und Sofia Kruszewski am Sonntag, 23. Februar, in Sehnde. Auf Einladung des Civitan Clubs Sehnde treten die Musikerinnen als Trio S im Saal der Kreuzkirchengemeinde auf.

Konzept aus Musik, Raum und Publikum

Mezzosopranistin Jebrini, Altistin Catalano und Akkordeonistin Kruszewski haben dabei die Stücke der alten Meister für ihre Besetzung für Gesang und Akkordeon neu arrangiert. Den Besuchern im Gemeindesaal dürfte ein durchaus ungewöhnliches Konzert bevorstehen.

Bemerkenswert ist auch die Herangehensweise an das Konzert. Trio S möchte den Raum, in dem das Konzert stattfindet, miteinbeziehen. Dieses Vorgehen geht in erster Linie auf Susan Jebrini zurück, die nicht nur Musik, sondern auch Architektur studiert hat. Für das Trio ergibt sich aus Musik, Raum und dem Publikum auf diese Weise ein Gesamtkonzept.

Stipendiatinnen von Live Music Now

Die drei Musikerinnen sind alle Stipendiatinnen des Vereins Live Music Now, den die Stiftung des berühmten Violinisten Yehudi Menuhin ins Leben gerufen hat. Allein das ist schon ein Qualitätsnachweis. Der Verein hat sich – auch durch eine Konzertreihe im Klinikum Wahrendorff – einen Namen gemacht, wenn es um die Förderung von Talenten geht.

Das Konzert im Gemeindesaal an der Mittelstraße 56 beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden für die sozialen Projekte des Civitan Clubs sind willkommen. Bereits von 15.30 Uhr an öffnet Civitan eine Kaffeetafel mit selbst gebackenem Kuchen.

Von Michael Schütz