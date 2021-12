Sehnde

Ein reges Kommen und Gehen herrschte am Sonnabend auf dem Sehnder Marktplatz. Dort, in der verwaisten früheren Eisdiele, hatten die Stadt und die Sehnder Hausarztpraxis von Hans-Jürgen Sommer zum ersten von drei städtischen Impftagen gebeten. Die derzeit hohen Zahlen der Corona-Pandemie hatten dazu geführt, dass die Impftermine schnell ausgebucht waren. Kurzentschlossene mussten daher unverrichteter Dinge wieder gehen.

Darunter waren auch Marion und Sascha Roth. „Wir hatten das im Internet gesehen und uns spontan dazu entschlossen herzukommen.“ Dass man einen Termin benötige, hatten die beiden aber nicht gesehen. Hans-Jürgen Sommer empfahl ihnen, kurz vor Ende des Impftages noch einmal vorbeizukommen. „Dann sehen wir, ob wir noch Impfdosen übrighaben.“

Bei der Ankunft werden die Impflinge von Hans-Jürgen Sommer (rechts) über den Ablauf und mögliche Impfreaktionen informiert. Quelle: Michael Schütz

Mehrzahl bekommt eine Boosterimpfung

Für die Roths sollte es die Boosterimpfung sein – so wie für fast alle der Interessentinnen und Interessenten am Sonnabend. Dass es kaum Erstimpfungen gab, verstehe sie nicht, sagte Marion Roth. Das sah auch Dennis Land ähnlich. Der Sehnder sieht eine Impfpflicht positiv.: „Wir hatten die erste, die zweite Welle, dann Delta und jetzt Omikron.“ In dieser Situation sei es eine gesellschaftliche Verpflichtung, sich impfen zu lassen. Auch er hatte aber keinen Termin und kam nicht in die ehemalige Eisdiele. Das mobile Team der Region in der Woche könne er nicht nutzen. „Zu den Zeiten muss ich arbeiten.“

Diesen Grund ließ Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse nicht gelten. „Für einen wichtigen Arzttermin nimmt man sich ja auch frei.“ Aber die Stadt stehe inzwischen mit der Region Hannover in Verbindung, die die mobilen Impfteams organisiert. Vielleicht werde es auch eine Möglichkeit geben, in den späteren Nachmittagsstunden etwas anzubieten.

Lesen Sie auch Drittes Testzentrum geht an den Start

Impftage sind Bürgerservice

Dass die Stadt drei eigene Impftage neben denen der Region anbiete, sei ein Bürgerservice. „Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger so schnell wie möglich impfen“, sagt Kruse, der am Sonnabend im Rathaus war und regelmäßig im benachbarten Ladenlokal vorbeischaute.

Zunächst hatte es nur ein Tag sein sollen. „Aber die Termine waren so schnell weg, dass wir zwei weitere eingeplant haben.“ An diesem ersten Tag würden 120 Dosen verimpft, sagte Kruse. „Das ist für uns heute ein Testlauf.“ Wenn es gut gehe, könnten an den nächsten beiden Terminen an den Sonnabenden, 11. und 18. Dezember, 200 Dosen angeboten werden. „Deswegen lohnt es sich immer, auf die Homepage der Stadt zu schauen, ob es wieder neue Termine gibt.“

Einer, der am Sonnabend einen der begehrten Termine bekommen hatte, war Marko Pinjuha. Auch der 71-jährige Sehnder wollte sich seinen dritten Stich abholen, um besser vor Corona geschützt zu sein. „Die Kinder gehen arbeiten, die Enkel in die Schule“, berichtete er. „Da kann jeder die Krankheit mit nach Hause bringen.“ Er findet, dass sich jeder impfen lassen sollte. „Aber für eine Impfpflicht bin ich nicht.“ Das solle jeder selbst entscheiden.

Marko Pinjuha meldet sich bei der städtischen Mitarbeiterin Bianca Frey an. Quelle: Michael Schütz

Impfstoff Moderna wird akzeptiert

Bald saß er in der Kabine, in dem ihm Hans-Jürgen Sommer die Spritze setzte. Dass es der Impfstoff Moderna war, der am Sonnabend gespritzt wurde, sei kein Problem gewesen, sagte Sommer. „Das stand ja bei der Anmeldung dabei.“ In seiner Praxis dagegen gebe es durchaus Diskussionen, wenn Patientinnen und Patienten merkten, dass es nicht Biontech sei. „Aber wir bekommen pro Arzt 100 Dosen Impfstoff in der Woche geliefert“, erläuterte der Mediziner, der die Praxis mit einer Kollegin betreibt. „Nur sechs davon sind Biontech.“

Die meisten sind verärgert, dass sie nicht das bekommen, was sie gedacht hatten. „Medizinisch gibt es aber keine Gründe, Moderna abzulehnen“, meint Sommer. Probleme gebe es beim Wechsel nur, da die Ständige Impfkommission (Stiko) Moderna – im Gegensatz zu Biontech – für unter 30-Jährige und Schwangere nicht freigegeben habe.

Von Michael Schütz