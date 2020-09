Höver

Licht und modern ist der Anbau an die Grundschule in Höver: Auf 1200 Quadratmetern beherbergt er unter anderem neue Klassenräume, Verwaltungsräume sowie eine kleine Mensa. Als äußerst gelungen bezeichnete Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse das 3,1 Millionen Euro teure Bauwerk, das seitlich an den Altbau der Grundschule Höver gesetzt wurde. Es stelle eine wunderbare Verbindung aus Alt und Neu dar. Zwei Jahre lang hatte es vom Bauantrag bis zum fertigen Gebäude gedauert.

Klassenräume sind technisch auf dem neuesten Stand

In dem neuen Komplex befinden sich auf zwei Etagen nun vier weitere Klassenräume, ein PC-Raum, ein großer Gruppenraum mit einer kleinen Bühne sowie die Bücherei, die Mensa, ein Sanitärbereich und Räume der Verwaltung wie das Lehrerzimmer und das Büro der Schulleiterin Maike Schroer. Auch der Hausmeister hat jetzt einen eigenen Raum gleich in der Nähe des neuen Eingangsbereichs. Alles ist sehr hell mit großen Fensterfronten gestaltet. Die Räume sind auch technisch auf dem neuesten Stand mit sogenannten White- und Activeboards. Außerdem ist der Anbau barrierefrei. Es gibt einen Fahrstuhl und ein sogenanntes taktiles Bodenleitsystem – für Menschen mit Sehbehinderungen.

Gelungene Symbiose: Der Alt- und der Neubau der Grundschule Höver. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Auch im Altbau wurde ein wenig umgebaut. Nach dem Wegfall des Lehrer- und Schulleitungszimmers entstanden dort unter anderem Fachräume für Musik und Kunst. Man habe Wert darauf gelegt, die bisherige Eingangshalle zu erhalten. Die dortige Wandgestaltung spiegele die Historie der Schule wider, sagte Ekkehard Vogt vom Architektenbüro Mosaik. Um eine weitere optische Verbindung der beiden Gebäude herzustellen, wurden Ausschnitte von historischen Türen aus der Grundschule Höver gerahmt und im neuen Trakt aufgehängt.

In der kleinen Mensa essen seit einigen Wochen bereits 48 der 76 Schüler. Wegen der Corona-Pandemie nehmen sie ihren Mittagstisch in ihren Kohorten in zwei Schichten ein.

Altbau erhält einen neuen Anstrich

In seiner Rede ging Bürgermeister Kruse zunächst auf den schwierigen Start als Ganztagsgrundschule im Jahr 2017 ein. Der Sehnder Rat hatte dem Ganztagsschulbetrieb zugestimmt – ohne dass die dafür notwendigen Räume vorhanden waren. Dabei sei Improvisation gefragt gewesen. Es habe jedoch viel Unterstützung von Eltern, Lehrern und Vereinen gegeben, sagte Kruse.

Neben Containern, die gebraucht wurden, musste auch schnell eine Mensa geschaffen werden. Kruse dankte den Schützen aus Höver, die damals kurzerhand ihr Schützenhaus für die Verköstigung der Schüler zur Verfügung gestellt hatten. Kruse kündigte außerdem an, dass die Arbeiten an der Schule in Höver noch nicht beendet seien. Der Altbau solle noch einen neuen Anstrich bekommen.

Schulleiterin Maike Schroer stellt die neuen elektronischen Tafeln vor. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Schulleiterin Maike Schroer lobte den reibungslosen Ablauf während der Bauphase. Sie sei sehr stolz auf das Ergebnis, sagte sie. Ohne die Hilfe vieler Unterstützer sei das nicht möglich gewesen. Der neue Gebäudetrakt ist bereits seit Anfang des Schuljahres in Betrieb. „Die Schüler fühlen sich hier sehr wohl“, sagte Schroer.

Von Patricia Oswald-Kipper