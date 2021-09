Ilten

Er war zwölf Jahre lang Gruppenführer, dann stellvertretender Ortsbrandmeister und stand schließlich 18 Jahre lang an der Spitze der Ortsfeuerwehr von Ilten. Jetzt ist Andreas Neuse während der Jahresversammlung der Iltener Wehr besondere Ehre zuteil geworden. Er erhielt am Sonnabend für seinen jahrzehntelangen unermüdlichen Einsatz das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber.

Dabei warfen die Anwesenden, zu denen auch Ortsbürgermeisterin Gisela Neuse, Bürgermeister Olaf Kruse und Stadtbrandmeister Jochen Köpfer gehörten, noch einmal Schlaglichter auf das außergewöhnliche Engagement von Andreas Neuse. Schon vier Jahre nachdem er aus der Jugendfeuerwehr kam, wurde er Gruppenführers, 18 Jahre lang war er Ortsbrandmeister in Ilten. Und auch jetzt, nachdem Neuse die Funktion als Ortsbrandmeister nicht mehr ausfüllt, ist er noch als Zugführer aktiv.

Hochwasser-Medaille und Ehrenzeichen

Während Neuses Amtszeit wurden mehrere neue Fahrzeuge angeschafft, sowie das neue Feuerwehrhaus gebaut. Des Weiteren organisierte er maßgeblich die Feiern zum 40- und 50-jährigen Bestehen der Jugendfeuerwehr, sowie zum 125. Geburtstag der Ortsfeuerwehr. Im Jahr 2011 wurde unter Neuse die Kinderfeuerwehr gegründet. 2014 wurde er mit der Hochwasser-Medaille geehrt, und 2019 mit dem Niedersächsischen Ehrenzeichen für die 40-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr. Im gleichen Jahr erhielt er die Wappennadel der Stadt Sehnde.

Während der Jahresversammlung vermeldete Ortsbrandmeister Daniel Gründer auch einige Zahlen: Aktuell hat die Feuerwehr in Ilten 269 Mitglieder – 60 davon in der Einsatzabteilung, 14 in der Altersabteilung, 25 in der Jugendfeuerwehr, 26 in der Kinderfeuerwehr und 133 als fördernde Mitglieder. Besonders erfreut zeigte sich Gründer darüber, dass mit Lenya Böker, Lisa Hoheisel, Niklas Kellmann, Bela und Mona Mahnke, Bjarne Lucks, Svenja Wietzke, Annika Otten neue Mitglieder aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung übernommen werden konnten.

40 Einsätze, sieben Fehlalarme

Im Jahr 2020 ist die Ortsfeuerwehr Ilten zu 40 Einsätzen und sieben Fehlalarmen ausgerückt. Besonders in Erinnerung geblieben ist dabei ein Brandeinsatz im Klinikum Wahrendorff, bei dem ein 60-jähriger Patient aus einem brennenden Zimmer gerettet wurde, dieser aber später im Krankenhaus verstarb. In einem anderen Einsatz habe man dank eines Rauchwarnmelders einer Schildkröte das Leben retten können.

Trotz der durch Corona eingeschränkten Dienste leisteten die Iltener Feuerwehrleute 2020 exakt 656 Ausbildungs-, sowie 795 Einsatzstunden. Das Jahr sei indes geprägt gewesen von Hygienekonzepten, Dienstanweisungen und Verordnungen, sagte Gründer. Aber deren Umsetzung und Einhaltung habe ohne Probleme funktioniert. Die Aktivitäten, unter anderem in der Kinder-und Jugendarbeit, hätten jedoch stark gelitten. Delia Runge berichtete für die Kinderfeuerwehr, dass man stets versucht habe, die Kontakte zu den Mädchen und Jugendlichen aufrechtzuerhalten. Nun sei man mit der Zahl von 26 Kindern, die nach dem Lockdown wieder dabei seien, sehr zufrieden.

Geehrte und Beförderte bei der Iltener Feuerwehr: Ortsbrandmeister Daniel Gründer (von links), Tim Schrader, Arne Wetcke, Darius Lange, Taylor Hoare, Julian Edler, Stefan Mahnke sowie der stellvertretende Ortsbrandmeister Dennis Bellin. Quelle: Stadtfeuerwehr Sehnde

Ehrungen und Beförderungen bei der Iltener Feuerwehr

Auch Ehrungen und Beförderungen nahm die Iltener Ortsfeuerwehr bei ihrer Versammlung vor. Tim Schrader, Darius Lange, Taylor Hoare und Julian Edler wurden zum Feuerwehrmann befördert, Arne Wetcke zum Hauptfeuerwehrmann, Dennis Bellin zum Oberlöschmeister und Daniel Gründer zum Hauptbrandmeister. Eine Ehrung für 40-jährige Mitgliedschaft erhielt Stefan Mahnke.

