Rethmar/Hildesheim

Ein 27-Jähriger soll vor zwei Jahren in Rethmar den ehemaligen Lebensgefährten seiner Freundin zunächst mit mehreren Fausthieben zu Boden geschlagen und dann mit einem Messer attackiert haben. So lautet die Anklage der Staatsanwaltschaft am Landgericht Hildesheim. Vor Gericht erklärte der Beschuldigte jetzt jedoch, selbst angegriffen worden zu sein und dabei eine Schnittwunde erlitten zu haben. Die Vernehmungen mehrerer Zeugen an den ersten beiden Verhandlungstagen konnten nach Angaben eines Gerichtssprechers den tatsächlichen Ablauf der Geschehnisse noch nicht klären.

Zeuge bestätigt Angriff auf sich

Unstrittig ist, dass es in der Wohnung der Frau in Rethmar zu einem Streit der beiden Männer kam. Daraufhin warf die Frau ihren Exfreund hinaus. Die Anklage wirft dem neuen Lebensgefährten vor, dem als Nebenbuhler empfundenen Vorgänger gefolgt zu sein, ihn niedergeschlagen und dann mit einem Messer angegriffen zu haben. Insgesamt soll er vier Stiche in Richtung Hals und Kopf des noch am Boden liegenden Mannes geführt haben, wie dieser vor Gericht noch einmal bestätigte. Er habe die Angriffe mit den Unterarmen abwehren können, wobei er mehrere Schnittwunden erlitt.

Danach sei es ihm jedoch gelungen aufzustehen und wegzulaufen, schilderte der Zeuge die Situation. Die Polizei kontaktierte er allerdings zu diesem Zeitpunkt nicht. Das machte vielmehr der Angeklagte, der einen Bekannten anrufen ließ.

Gutachten bringt keine Klärung

In der Verhandlung erklärte ein medizinischer Gutachter, dass die Verletzungen des Zeugen zwar auf die beschriebene Weise zustande gekommen sein könnten. Aber er könne auch nicht ausschließen, dass er sich die Schnitte selbst zugefügt hat. Dies wird ihm von dem Angeklagten unterstellt, der sich selbst als Opfer darstellt: Ihm sei von dem Zeugen eine Schnittverletzung zugefügt worden.

Am nächsten – und voraussichtlich letzten – Verhandlungstag am Donnerstag, 20. Februar, ab 9 Uhr, sollen zunächst weitere Zeugen gehört werden. Dazu gehören auch Polizeibeamte, die die ersten Vernehmungen nach der Auseinandersetzung geführt hatten. Danach sind die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung sowie die Urteilsverkündung geplant.

Von Thomas Böger