Leserin Iris Bennwig: „Bleibt am Ende nur eine weitere Gewerbe-Ruine?“

Die Delticom nutzt seit 2011 ein gemietetes Objekt in Höver. Höver gehört zur Stadt Sehnde, aber ist trotzdem nicht Sitz der Firma. Dieser befindet sich in Hannover. Also werden Steuern und auch Arbeitsplätze in Hannover gezahlt und gezählt. Die Firma wird den Sitz nicht nach Sehnde verlegen, um hier die Steuern zu zahlen. Der Stadt werden diese Einnahmen weiterhin fehlen, wie in den vergangenen zehn Jahren.

Es gibt nur einen Vorteil durch die Ansiedlung: Die Vermarktung der Fläche. Eventuell Werbung mit Firmenname, der laut Internet auch sehr zweifelhaft erscheint. Bleibt am Ende nur eine weitere Gewerberuine? Für die Bürger und die Umwelt bringt es eine große Flächenversiegelung und ein sehr erhöhtes Verkehrsaufkommen. Dadurch werden die Orte an der B 65 noch mehr belastet. Iris Bennwig, Haimar

Lesen Sie auch: Online-Reifenhändler Delticom plant riesigen Logistikkomplex in Sehnde-Ost

Leser Ingo Fromm: „Perfekt für Handwerks- und Dienstleistungsgewerbe“

Kommt ein Logistikkomplex in der geplanten Dimension ins Gewerbegebiet Sehnde-Ost, sehe ich massive negative Folgen für die Lebensqualität aller von Bau und Verkehr betroffenen Orte sowie der Umwelt. Das dadurch zunehmende Verkehrsaufkommen birgt zusätzliche Gefahren auf Schulwegen und Straßenüberquerungen.

Für Gewerbesteuereinnahmen ist es wichtig zu wissen, ob ein Mieter der Hallen wie Delticom solvent ist. Schaut man sich die Geschäftsberichte an, ist das schwer vorstellbar. Von Expansion und neuen Arbeitsplätzen kann keine Rede sein. Arbeitsplätze, sowohl von Lager als auch Verwaltung, werden verlagert, nicht neu geschaffen. Laut Bürgermeister Kruse sei eine Kosten-Nutzen-Rechnung der Stadt Sehnde nicht erfolgt.

Wie können dann zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen als Argumentation pro Logistikansiedlung herangezogen werden? Gab es eine Analyse, ob die starken negativen Auswirkungen durch solch einen Komplex auf Zehntausende Menschen, Umwelt und Natur im Verhältnis stehen? Warum wurden die Bürgerinnen und Bürger nicht transparent informiert? Wie kam man auf die Idee, einen Logistikkomplex in dieser Dimension weit weg von allen Autobahnen zu planen? Neben der die Gesundheit beeinträchtigenden Lärm- und Schmutzbelastung sehe ich auch eine große Gefahr im Brandfall für die Anwohner.

Ich bin gegen logistische Riesenhallen (siehe Kraus Maffei an der B 443), erst recht fernab der direkten Autobahnanbindung. Sehnde-Ost ist perfekt für Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, die dort nachhaltig wachsen könnten und langfristig der Stadt Sehnde nützen. Wir brauchen Gewerbe – in einer Größenordnung, die man in Sehnde gewohnt ist und das dem Ortsbild sowie unserer Lebensqualität und der Umwelt nicht noch weiter schadet. Unsere Familienstadt Sehnde sollte auch folgenden Generationen eine Zukunft bieten und lebenswert erhalten bleiben. Ingo Fromm, Sehnde

Lesen Sie auch: Das ist die Kritik an der Delticom-Ansiedlung – und so verteidigt die Stadt ihre Pläne

Leser Oliver Leven: „Bürgerversammlungen wären ein Weg und wenigstens ein Versuch“

Mit ein wenig Fassungslosigkeit verfolgte ich die letzten Tage, dass eine Onlinepetition und Bürgerinitiative notwendig sind, damit die Bürger Sehndes Gehör bei ihren Staatsdienern bekommen. Gut, dass das wenigstens geklappt hat, auch wenn das nur Aufschub bedeutet. Schlecht, dass Politik, Rat und Verwaltung nicht lernfähig sind und in ihren Ansichten, was Bürgerbeteiligung ist und wie diese auszusehen hat, offenbar in den 1960-er Jahren gefangen bleiben.

Die alleinige Veröffentlichung von „Amtlichen Bekanntmachungen“, in Amtsdeutsch verfasst und in Schriftgröße möglichst klein in Wochenzeitungen, ist kein Abholen und Beteiligen der Bevölkerung zu Projekten und Beschlüssen, die diese betreffen. Auch wenn das der ein oder andere Fachdienstleiter und Ausschussvorsitzende so zu sehen scheint.

Auch scheint es recht irrelevant zu sein, ob das Ganze unter christdemokratischer oder sozialdemokratischer Leitung geschieht. Ob das in der jüngeren Vergangenheit die Themen B-65-Ortsumgehung Ilten, der Gesamtvorgang Asse-Wasser oder der aktuelle Fall waren: Versprechungen, Bürgerbeteiligung zu betreiben, wurden im Rat öffentlich in die Verwaltung zurückgezogen, für Bürger sollte es nur eine Information geben. Bisher dazu: Funkstille.

Die Vorgänge um das Thema Asse-Wasser waren nicht gerade von erfolgreicher Politik und Vorgehensweise für die Bürger geprägt. Sicher fällt auch den über die Kritik der Bürger verwunderten Verwaltenden und Politisierenden auf, dass eine Menge der gelben Kreuze aus der Asse-Wasser-Aktion – auch bei mir – noch stehen. Könnte das etwas bedeuten? Eindeutig: Ja. Ich finde, Politik, Verwaltung und Rat könnten einmal darüber nachdenken. Bürgerversammlungen wären ein Weg und wenigstens ein Versuch.

Aber auch Positives ist zu vermerken: Die Grundsteuererhöhung ging schnell und geschmeidig zum 1. Januar dieses Jahres über die Bühne. Und noch etwas Positives: Im September finden nicht nur die Bundestagswahlen statt. Oliver Leven, Bilm

Lesen Sie auch: Delticom: Bürger können ihre Meinung zur Ansiedlung des Reifen-Riesen sagen

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Bei allen Einsendungen bitten wir um Angabe der vollständigen Absenderadresse. Wollen auch Sie uns Ihre Meinung mitteilen? Dann schreiben Sie uns auf diesem Weg.

Leser Jens Reimann: Der Rat sollte die Bürger befragen

Ich selbst habe überhaupt nichts gegen das dortige Gewerbegebiet, aber ob Logistik dort richtig ist, ist mir nicht schlüssig. Ich bin der Meinung, dass der Rat die Bürger der Familienstadt Sehnde fragen sollte, ob dieses so gewünscht wird und ob „Logistik“ dann tatsächlich der Gewinn, an dieser Stelle fern der Autobahn, für alle ist. Auch aus Sicht der Umwelt muss hier vermutlich größer ausgeglichen werden als bisher angedacht. Meine Meinung: Gewerbegebiet ja, das Wie muss aber mehrheitsfähig und für die Umwelt ausgleichbar sein. Ganz im Sinne einer Familienstadt. Jeder Sehnder sollte für sich selbst entscheiden können, ob er dieses so möchte oder eventuell noch Anpassungen benötigt. Wichtig ist dann, dass die Entscheidung mit breiter Mehrheit getragen wird und alle beteiligten Politiker dieses abwägen können. Wir miteinander, anstatt übereinander. Lassen Sie uns reden und gemeinsam handeln. Jens Reimann, Sehnde

Von HAZ