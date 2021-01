Sehnde

In Sehnde ist der Ansturm auf die Notplätze in den seit Montag geschlossenen Kindertagesstätten groß. Denn nur für die Hälfte der Kinder gibt es eine Notbetreuung. Von den insgesamt 350 Plätzen, die in den 14 städtischen Einrichtungen zur Verfügung stehen, sind bereits mit Stand Montag 225 vergeben. Gerade Familien seien von der neuen Verordnung besonders betroffen und gefordert, ist sich Bürgermeister Olaf Kruse (SPD) bewusst. „Nicht selten sind Einzelfallentscheidungen notwendig, und viele persönliche Schicksale lassen auch uns nicht kalt.“

Die Verwaltung werde daher alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und alle Kapazitäten in der Kinderbetreuung ausschöpfen. Einzelne Gruppen seien aber bereits voll, sagt Stadtsprecherin Ines Raulf. Und laufend kämen neue Anträge herein. Die Einstellung des regulären Betriebs, das sogenannte Szenario C, ist vorerst bis zum 29. Januar beschlossen.

Die Stadt arbeite auf Hochtouren, um alle Anträge zu bearbeiten. „Jeder Fall wird einzeln geprüft“, betont Raulf. Das sei ein großer Verwaltungsaufwand. Es habe auch schon Einsprüche gegen eine Reihe von abgelehnten Anträgen gegeben, die nun ebenfalls noch einmal geprüft werden müssten.

Kein Rechtsanspruch

Die Notbetreuung enthält vier Eckpunkte: So werden nur Kinder aufgenommen, bei denen mindestens ein Erziehungsberechtigter in „betriebsnotwendiger Stellung“ in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichem Interesse tätig ist. Dazu zählen etwa Polizisten, Krankenhauspersonal, Handwerkernotdienste, Beschäftigte im öffentlichen Nahverkehr und bei der Energieversorgung (Strom, Gas, Wasser und Kraftstoff) sowie Mitarbeiter in Kindertageseinrichtungen und Schulen, aber auch Verkäuferinnen zur Aufrechterhaltung der Lebensmittelversorgung und der Grundversorgung des täglichen Bedarfs. „Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht generell nicht“, betont die Stadt.

Weiterhin ist sie für Kinder vorgesehen, bei denen ein Unterstützungsbedarf, insbesondere ein Sprachförderbedarf besteht oder die zum nächsten Schuljahr schulpflichtig werden. Außerdem soll es Plätze für besondere Härtefälle geben, über die immer im Einzelfall entschieden werde. Für diejenigen, die eine Betreuung benötigen, hat die Stadt eine sogenannte „Bedarfsmeldung Notfallbetreuung“ auf die Startseite ihrer Homepage www.sehnde.de gestellt, die per E-Mail beim Fachdienst Kindertagesstätten und Jugend eingereicht werden kann. Die Arbeitgeberbescheinigungen könnten im Zweifelsfall zeitnah nachgereicht werden, wichtig sei der Eingang des Antrages.

Von Oliver Kühn