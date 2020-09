Bolzum

Seit Jahren kämpfen Anwohner des Billerbachs in Bolzum für besseren Hochwasserschutz. Bei Hans-Joachim Nolte war der Keller seines Hauses am August-Hennies-Weg nach starken Regenfällen schon drei Mal überflutet. Das wäre vermeidbar gewesen, meint er. Zusammen mit acht weiteren Nachbarn hatte er Bürgermeister Olaf Kruse in dessen Bürgersprechstunde vor Ort gefordert, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Dieser plant nun zwischen Bolzum und Wehmingen ein Überschwemmungsgebiet – Retentionsfläche genannt. Allerdings macht die Stadt auch die Anwohner wegen Einbauten auf ihren Grundstücken für die Überschwemmungen mitverantwortlich.

Aufräumarbeiten statt Urlaub auf Sylt

So sah der Vordergarten von Familie Nolte nach der Überschwemmung im Jahr 2013 aus. Quelle: privat

Beim sogenannten Jahrhunderthochwasser im Jahr 2002 habe das Wasser 60 Zentimeter hoch in seinem Keller gestanden, erinnert sich Nolte. „Wir waren gerade auf Sylt und mussten unseren Urlaub abbrechen.“ Statt Sonne und Meer standen Aufräumarbeiten an. Die Waschmaschine, Möbel und Gartengeräte, die im Keller lagerten, musst er wegschmeißen. Im Jahr 2010 war der Keller wieder überschwemmt und ebenso im Mai 2013. Vor vier Wochen, am 9. August, war es fast wieder soweit. „Da stand das Wasser einen Zentimeter unter der Kellersole“, sagt der 76-Jährige.

„Es war nicht immer so, dass nach starkem Regen gleich die Keller in Bolzum unter Wasser standen“, erinnert sich Nolte. „Als der der August-Hennies-Weg im Jahr 1969 gebaut wurde, legte man sie 60 Zentimeter höher als den ehemaligen Schotterweg an. Dadurch fließt das Regenwasser in Richtung der Häuser“, sagt der Anwohner.

Retentionsfläche: Regenwasser soll auf Felder geleitet werden Bürgermeister Olaf Kruse hat den acht Anwohnern des Billerbachs in Bolzum, die in seiner Sprechstunde waren, versprochen: „Wir wollen die Probleme beheben, um Überflutungen von Grundstücken und Kellern zu verhindern.“ Dafür plane die Stadt ein Überschwemmungsgebiet zwischen Bolzum und Wehmingen, Retentionsfläche genannt. Dabei wird das Wasser bei Starkregen gezielt auf Felder von Landwirten geleitet, bevor es gedrosselt wieder in den Billerbach geführt wird. Die Landwirte würden dafür eine Ausgleichszahlung erhalten. Dies müsse jedoch mit den betroffenen Grundstückseigentümern noch vertraglich geregelt werden, auch Haushaltsmittel seien dafür nötig. Die Sache sei kompliziert, denn es müssten mehrere Stellen wie etwa die Straßenbauverwaltung und das Wasserwirtschaftsamt beteiligt werden. Ein Regenrückhaltebecken sei dagegen keine Alternative. Es sei zu teuer, weil vielleicht nur alle zehn Jahre ein Ereignis eintrete und zudem der Landwirtschaft wieder Flächen entzogen würden.

Weitere Baugebiete rund um die Straße, an der der Billerbach entlang fließt, und die damit einhergehende Versiegelung der Landschaft hätten das Problem weiter verstärkt. Auch seit der Sanierung der Kanalisation und der Trinkwasserleitung fließe zusätzliches Regenwasser in den Billerbach.

Anwohner: Gestrüpp am Bach regelmäßig beseitigen

Seit Mai 2011 mahnt der Bolzumer die zuständigen Politiker und Behörden, den Hochwasserschutz am Billerbach zu verbessern. „Eine Begradigung des Durchflusses unter der Brücke Am Pfingstanger und eine regelmäßige Beseitigung des Bachlaufs von Gestrüpp und Unrat würden bereits für einen viel besseren Durchfluss des Wassers sorgen“, meint er. Als langfristige Lösung schlägt Nolte vor, auf Höhe des Bahndamms der ehemaligen Kalibahn zum Stichkanal hin einen Siel zu bauen. Solch ein verschließbarer Gewässerdurchlass könnte im Notfall geöffnet werden, so dass die umliegenden Felder kurzfristig überschwemmt werden. Die Landwirte, so Nolte, könnten anschließend für etwaige Verluste entschädigt werden.

Der Billerbach in Bolzum ist teils mit Gestrüpp zugewuchert. Quelle: Privat

Bürgermeister: Lösung mit Siel braucht Zeit

„Genau solch eine Idee verfolgen wir seit geraumer Zeit“, sagt Bürgermeister Kruse. Ob der Einbau eines Siels an dieser Stelle oder einer anderen Sinn mache, hänge von der Topographie ab. Ein Ingenieurbüro sei mit der Prüfung beauftragt. „Ich als alter Bolzumer habe Verständnis für die Nöte der Anwohner“, meint der Bürgermeister, fügt jedoch hinzu: „Solch eine Lösung braucht Zeit.“ Die Stadt müsse sich unter anderem mit der Unteren Naturschutzbehörde und der Stadtentwässerung abstimmen.

Dass die Stadt nichts unternehme, um eine Überflutung der Keller durch den Billerbach zu verhindern, lassen Kruse und sein Team nicht stehen. „Im Mai ist der Bewuchs des Bachlaufs zum letzten Mal gemäht worden“, sagt Godehard Kraft, Fachdienstleiter Stadtentwicklung. Mitarbeiter des Bauhofs hätten regelmäßig ein Auge auf den Zustand des Billerbachs.

Die Probleme am Billerbach seien laut Untersuchungen zum Großteil auf Einbauten auf privaten Geländen zurückzuführen. „Einige Grundstückszufahrten hemmen den Wasserablauf enorm“, so Kraft. Ungeachtet dessen sei man an einer Lösung für den gesamten Ort interessiert. „Wir wollen eine Entlastung für den Ort erreichen“, sagt Kruse.

Von Gabriele Gerner und Oliver Kühn