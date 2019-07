Wehmingen

Quietschende Straßenbahnen und wummernde Bässe: Was bei Besuchern des snntg-Festivals im Hannoverschen Straßenbahn-Museums in Wehmingen für gute Stimmung sorgt, stört dagegen direkte Anwohner des historischen Geländes. Die Bewohner der Hohenfels-Siedlung stehen jedoch nicht in erster Linie mit den Festivalveranstaltern, sondern offenbar mit dem Trägerverein des Museums in Konflikt.

Anwohnerin Andrea Gewiese, die in der Siedlung wohnt, kritisiert vor allem, dass es im Straßenbahn-Museum jeden Sonntag Lärm gebe: „Die Straßenbahnen quietschen dann im 15-Minuten-Takt, das geht durch Mark und Bein.“ Kürzlich hätten sie sich einen ganzen Tag Blasmusik anhören müssen, und ein Kinderkarussell habe wenige Meter vor der Haustür gestanden. Teilweise könne man am Wochenende nicht draußen sitzen – einige Nachbarn überlegten deshalb wegzuziehen. Außerdem müsse sich der Betreiber fragen lassen, was die Geräusche mit den Tieren im Wald anrichteten.

Verein: Tun bereits unser Möglichstes

„Dieser Konflikt wird fürchterlich hochgefahren“, sagt dagegen Mathias Hartmann, Vorsitzender des Trägervereins des Straßenbahn-Museums. „Natürlich erzeugen wir Lärm, aber der lässt sich auch nicht völlig reduzieren.“ Der Verein habe 40 Besuchertage im Jahr, an 30 weiteren kämen kleinere Gruppen auf das Gelände. „Ich habe das Gefühl, den Leuten fällt nicht ein, worüber sie sich sonst noch aufregen können.“ In der Hohenfels-Siedlung mähten die Anwohner doch auch den Rasen und benutzten ihre Kreissägen.

Die 70 Aktiven unter den 450 Vereinsmitgliedern täten bereits ihr Möglichstes, den Lärm zu verringern. „Die Straßenbahnen werden umweltfreundlich geölt und bewässert“, sagt Hartmann. „Beide Maßnahmen wirken natürlich nicht bei der ersten Fahrt, aber der Lärm ist deutlich weniger geworden.“ Die Einwohner, mit denen sein Verein im Konflikt stehe, lasse sich zudem an einer Hand abzählen.

Zur Lärmverringerung will der Verein laut Hartmann nun eine Hecke pflanzen. Wenn das nichts nütze, könnte man über eine Lärmschutzwand nachdenken. „Die muss aber auch jemand bezahlen, das können wir uns als Verein nicht leisten.“

Neben der Geräuschkulisse empfindet Anwohnerin Andrea Gewiese noch weitere Störfaktoren: Besucher parkten wild, und es lande Dreck in den Gärten – sowohl beim Festival als auch bei größeren Veranstaltungen des Straßenbahn-Museums. Museumsbetreiber Hartmann betont, dass sich auch der Verein gegen Wildparker einsetze. Bei Großveranstaltungen wie dem snntg-Festival beantrage er Halteverbotsschilder für den Ort. Zudem seien die 232 Autoparkplätze, über die der Verein verfügt, von der Region als ausreichend genehmigt worden. „Wir Ehrenamtlichen tun auch etwas für die Stadt Sehnde und den Kleintourismus.“

Anwohnerin geht selbst auf Festival

Zum snntg-Festival hat Gewiese eine entspanntere Beziehung. „Im vergangenen Jahr haben wir im Keller geschlafen, aber die Lautstärke war auch dort nicht auszuhalten.“ Eine Nachbarin arbeite im Schichtdienst in einem Pflegeberuf und überlege nun, während des Festivals an einem anderen Ort zu schlafen. Andererseits handele es sich bei den Organisatoren um junge, engagierte Menschen: „An sich ist das schon klasse und auch verständlich, dass es da etwas lauter wird.“ Und im Gegensatz zu ihren Nachbarn, die das Museumsgelände grundsätzlich nicht beträten, besuche sie das Festival sogar selbst: „Uns ist es aber nicht möglich, abends nach Hause zu fahren und Ruhe zu haben.“

Ortsbürgermeister vermittelt zwischen Parteien

Ortsbürgermeister Olaf Kruse vermittelt aktuell zwischen beiden Parteien. „Wichtig ist, dass das snntg-Festival und die Veranstaltungen des Straßenbahn-Museums zwei verschiedene Paar Schuhe sind.“ Er lobt die snntg-Macher, freue sich aber auch über die Außenwirkung des Museums. Mit dem Verein und den Anwohnern habe er bereits eine Gesprächsrunde geführt, nach Saisonende soll eine weitere folgen.

Doch wenngleich es zwischen Anwohnern und Verein seit mehreren Jahren Unstimmigkeiten gibt, eint beide ein Wunsch: „Ich wäre froh, wenn Ruhe in die Sache kommt“, sagt Museumschef Hartmann. Und auch Andrea Gewiese möchte „im Gespräch miteinander eine Lösung für beide Seiten finden.“

200 Acts mit 1000 Akteuren Das dreitägige Snntg-Festival startet am Freitag, 26. Juli, auf dem Gelände des Straßenbahn-Museums Hannover auf Hohenfeld in Wehmingen in der Straße Am Straßenbahnmuseum. Beginn ist um 16 Uhr, der Zeltplatz öffnet bereits um 12 Uhr. Das Ende der Veranstaltung ist für Sonntag, 28. Juli, gegen 20 Uhr geplant. Die Festivalkarten kosten zwischen 19 und 65 Euro inklusive Vorverkaufsgebühr und sind im Internet auf snntg.de/tickets erhältlich. Es gibt Wochenendtickets mit oder ohne Camping, Tages- und Wohnmobiltickets. Eine Abendkasse wird nur angeboten, wenn nicht alle Tickets im Vorfeld verkauft wurden. Die Eintrittskarten sind in diesem Jahr allerdings 10 Euro teurer als in den Vorjahren. „Unter anderem, weil wir unseren Künstlern anders als bisher als Wertschätzung eine Gage zahlen möchten“, erklärt snntg-Schatzmeister Luca Assner. Dafür sind aber mehr als 200 verschiedene Acts mit rund 1000 Akteuren zu sehen.

Von Konstantin Klenke