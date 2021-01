Höver

Der Internetgigant Amazon hat Ende Oktober sein neues Verteilzentrum am Rand von Höver in Betrieb genommen. Vom ehemaligen Adveo-Gelände an der Gretlade werden seitdem regelmäßig Pakete ausgeliefert. Es handelt sich dabei um die sogenannte letzte Meile der Auslieferung – also die letzten Kilometer bis zum Kunden. Lastwagen fahren jede Nacht die Gretlade an, die Auslieferung mit Transportern erfolgt tagsüber.

Anwohner haben sich jetzt darüber beschwert, dass ihrer Ansicht nach zu viel Amazon-Transporterverkehr durch den Ort rollt, und sich mit ihrer Kritik an Hövers stellvertretende Ortsbürgermeisterin Elisabeth Schärling ( CDU) gewandt. „Es fahren demnach vormittags fünf bis zehn Amazon-Transporter durch Höver“, sagt Schärling. Sie hatte in der jüngsten Sitzung des Sehnder Rats eine Anfrage an die Stadtverwaltung gerichtet. Fachdienstleiter Godehard Kraft hat zugesagt, im neuen Jahr Kontakt zu Amazon aufzunehmen.

Täglich 26 Transporter für Amazon durch Höver unterwegs

„Wir möchten nochmal freundlich an das erinnern, was Amazon uns in einer Ortsratssitzung versprochen hat“, meint Schärling. Ein Vertreter des Unternehmens hatte dort angekündigt, dass der meiste Verkehr über die Westroute in Richtung Anderten abfließe und damit nicht durch das Dorf fahre. Pakete, die in die unmittelbare Umgebung – zum Beispiel nach Sehnde oder Lehrte – gebracht werden müssten, werde man jedoch auf einer Route durch Höver zustellen. Dies betreffe 18,8 Prozent der Touren und betrage pro Stunde lediglich vier bis fünf Fahrzeuge. Dass es nicht mehr würden, stelle eine vorgegebene Route sicher, an die sich die Fahrer halten müssten, erklärte der Amazon-Vertreter.

Auf Anfrage teilte Amazon nun außerdem mit, dass für das Unternehmen täglich 26 Fahrzeuge durch Höver fahren. „Diese Zahl liegt im Rahmen und macht nicht mehr als die angekündigten 18,8 Prozent der Touren aus“, betont Amazon-Area-Manager Steffen Pick. Die Anzahl der Transporter beziehe sich auf die Vorweihnachtszeit. „Im Sommer geht das Volumen runter, weil die Leute weniger bestellen – und dann wird sich auch der Verkehr noch reduzieren“, erklärte Pick.

Diesel-Flotte wird durch E-Fahrzeuge ersetzt

Der Amazon-Sprecher betonte zudem, dass sein Unternehmen dabei sei, die alte Diesel-Flotte auf E-Transporter umzustellen. „Die hört man wirklich kaum noch“, versicherte Pick. Am Standort Höver seien derzeit bereits 18 Elektrofahrzeuge im Einsatz, 76 Dieseltransporter sollen noch ersetzt werden. „Die Umstellung auf E-Mobilität ist Teil unserer Selbstverpflichtung“, erklärt Pick. Bis zum Jahr 2040 soll die Auslieferung auf der letzten Meile CO2-neutral erfolgen.

Mit dem Start des neuen Verteilzentrums bei Höver ist Amazon nach eigenem Bekunden zufrieden. In der Weihnachtszeit wurden laut Pick rund 12.000 Pakete pro Tag „prozessiert“, also an- und wieder ausgeliefert. Im Verteilzentrum selbst sind 88 Mitarbeiter beschäftigt.

Holcim-Gelände wird zum Amazon-Parkplatz

Bis Transporter wie geplant auf einem Holcim-Grundstück südlich der Hannoverschen Straße parken können, wird es allerdings noch etwas dauern. Die Asphaltierungsarbeiten beginnen erst in diesem Jahr. Vorher muss noch das Erdreich abgetragen werden. Auf dem Holcim-Gelände sollen künftig Lieferfahrzeuge und Autos der Mitarbeiter parken. Damit will Amazon zugeparkte Feldwege und Straßen rund um das Verteilzentrum an der Gretlade vermeiden.

